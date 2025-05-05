Он воюет на стороне украинцев уже почти три года.

Войну Российской Федерации против Украины можно назвать войной беспилотных летательных аппаратов, однако вряд ли когда-то наступит день, когда на поле боя не будет солдат.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал бывший американский десантник Мюррей, который почти три года воюет в составе Международного легиона украинской разведки. Боец говорит, что был в Бахмуте и в районе Краматорска, а также на Николаевщине, Херсонщине и Харьковщине.

На вопрос, где ему было сложнее всего, Мюррей ответил, что обычно труднее всего в зоне самого развертывания. В то же время он считает, что Запорожская область является сложной для ведения боевых действий, поскольку открытая местность позволяет легко работать вражеским дронам:

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"Но и Харьковщина может быть очень сложной по разным причинам. Каждое направление боевых действий имеет свои плюсы и минусы. Я не могу сказать, что отдаю предпочтение какому-то одному из них. Думаю, что воевать в городах мне нравится больше, чем в полях. Просто там гораздо больше прикрытия, чтобы отпрыгивать туда-сюда. Есть немного больше защиты над головой".

Мюррей отметил, что на фронте сейчас очень активно используются БПЛА, особенно - оптоволоконные, которые имеют прекрасную визуальную четкость. По его мнению, сейчас войско идет в ногу с технологическим прогрессом.

"Война - это такой вид сопоставления возможностей, когда враг делает что-то, что подталкивает технологии, и война становится похожей на техническую войну, с точки зрения внедрения новых технологий. И тогда мы должны найти способ противодействовать этому, а дальше все только обостряется. Например, появились беспилотники, а потом и радиоэлектронное оружие. Теперь есть оптоволоконные дроны. И мы должны найти способ, как бороться с ними", - пояснил он.

Также боец Международного легиона подчеркнул, что каждый год противостояния похож на совершенно новую войну. Одной из самых сложных вещей для него является то, что постоянно появляются новые способы, которыми его пытаются убить.

Иностранцы на войне

Как известно, на стороне Украины воюют тысячи иностранцев, которые присоединились к борьбе против российской агрессии. Они служат в специально созданном Интернациональном легионе, а также в подразделениях Вооруженных сил.

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что все иностранные граждане, которые воюют против российских захватчиков на стороне Украины, являются комбатантами и имеют соответствующие права.

Кроме того, на украинской стороне воюют несколько подразделений, сформированных из граждан Российской Федерации, которые выступают против режима Путина. Речь идет о Легионе "Свобода России", Российском добровольческом корпусе и Сибирском батальоне.

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