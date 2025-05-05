В ночь на понедельник, 5 мая, украинские города и поселки снова атакуют российские дроны-камикадзе типа "Shahed".
Информация обновляется...
Обновлено в 01:50: Новая группа "шахедов" с Черного моря летит на юг Одесской области, сообщают Воздушные силы.
Обновлено в 01:00: В Конотопе Сумской области слышали около пяти взрывов, передает Суспільне.
Обновлено в 00:55: Новая группа ударных беспилотных летательных аппаратов летит в Харьковскую область из Белгородской. Еще одна группа дронов залетает с юга в Донецкую и Запорожскую области.
Еще несколько групп есть на западе и юге Сумщины, севере Харьковщины и востоке Полтавщины.
Обновлено в 00:20: По данным военных, сейчас несколько групп БПЛА фиксируют на западе и юге Сумщины, севере Харьковщины и западе Донецкой области.
В 23:24 Командование Воздушных сил ВСУ сообщило в Telegram, что из Белгородской области на юг Сумщины летит группа российских ударных дронов.
Дроновые атаки на Украину
Как известно, во время переговоров о прекращении войны Российская Федерация лишь усилила атаки "шахедов", массированно запуская беспилотники по украинским городам.
В последнее время от таких бомбардировок чаще всего страдали Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Кривой Рог. После этих налетов в городах начинались серьезные пожары, также сообщалось о большом количестве пострадавших и разрушений.
Кроме того, после одной из атак БПЛА в Киеве взорвались "отсроченные" кассетные боеприпасы, в результате этого пострадал по меньшей мере один человек.
Местные власти сообщили, что эти боеприпасы могли сбросить российские дроны-камикадзе, которые ночью летали над столицей.