О последствиях налета пока не сообщали.

В ночь на понедельник, 5 мая, украинские города и поселки снова атакуют российские дроны-камикадзе типа "Shahed".

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Обновлено в 01:50: Новая группа "шахедов" с Черного моря летит на юг Одесской области, сообщают Воздушные силы.

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Обновлено в 01:00: В Конотопе Сумской области слышали около пяти взрывов, передает Суспільне.

Обновлено в 00:55: Новая группа ударных беспилотных летательных аппаратов летит в Харьковскую область из Белгородской. Еще одна группа дронов залетает с юга в Донецкую и Запорожскую области.

Еще несколько групп есть на западе и юге Сумщины, севере Харьковщины и востоке Полтавщины.

Обновлено в 00:20: По данным военных, сейчас несколько групп БПЛА фиксируют на западе и юге Сумщины, севере Харьковщины и западе Донецкой области.

В 23:24 Командование Воздушных сил ВСУ сообщило в Telegram, что из Белгородской области на юг Сумщины летит группа российских ударных дронов.

Дроновые атаки на Украину

Как известно, во время переговоров о прекращении войны Российская Федерация лишь усилила атаки "шахедов", массированно запуская беспилотники по украинским городам.

В последнее время от таких бомбардировок чаще всего страдали Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Кривой Рог. После этих налетов в городах начинались серьезные пожары, также сообщалось о большом количестве пострадавших и разрушений.

Кроме того, после одной из атак БПЛА в Киеве взорвались "отсроченные" кассетные боеприпасы, в результате этого пострадал по меньшей мере один человек.

Местные власти сообщили, что эти боеприпасы могли сбросить российские дроны-камикадзе, которые ночью летали над столицей.

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