В соответствующем законе нет "никакого запрета украинских религиозных организаций", отмечает депутат.

Русская православная церковь официально вне закона в Украине, соответствующий закон распространяется также на аффилированность с ней. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"РПЦ официально вне закона в Украине. И это долгий путь, который прошел этот законопроект. Собственно, началось это с указа президента и с решения СНБО еще в декабре 2022 года", - напомнила она.

По словам Кравчук, парламент сделал законопроект сильнее проголосованной в первом чтении редакции.

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"Мы имеем полную поддержку Всеукраинского совета церквей. Они сделали официальное заявление. Поддерживали и в первом чтении, и сейчас, когда закон в целом проголосован", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что в принятом законе "нет никакого запрета украинских религиозных организаций". "Мы запрещаем две вещи: РПЦ как просто структуру, которая поддерживает геноцид украинцев, и связь с ней, аффилированность с ней", - сказала Кравчук.

Кроме того, отметила парламентарий, последними поправками к тексту закона религиозным организациям в Украине было предоставлено 9 месяцев времени на расторжение связей с РПЦ. Пока этот срок не истечет, "нельзя подавать в суд о прекращении той или иной религиозной организации, если эта связь через религиоведческую экспертизу была найдена".

"Поэтому этот закон также надо рассматривать как шанс на освобождение тех религиозных организаций, которые, так сложилось просто исторически, связаны с Россией, связаны с РПЦ. Это возможность их выбора и мы этот выбор им дали", - отметила депутат.

Кравчук также рассказала, что на следующий день после публикации закона Кабинет министров начнет готовить нормативные акты. "У них будет три месяца, чтобы подготовить: как должно выглядеть предписание, как будет формироваться комиссия из разных экспертов, религиоведов. Далее заработает эта комиссия. И Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС) или по обращениям органов местной власти, или даже граждане могут обращаться, или сами могут инициировать эту проверку: конкретная религиозная организация - имеет ли она связь со страной-агрессором, с РПЦ, или нет", - пояснила парламентарий.

После этого ГЭСС дает предписание религиозной организации, если соответствующая связь будет доказана независимыми экспертами. "И после этого уже, если это предписание не выполняется, связь не разрывается, тогда, но не ранее, чем через 9 месяцев, ГЭСС может идти в суд. И дальше суд принимает решение о запрете или нет", - рассказала Кравчук.

Она подчеркнула, что согласно закону именно Русская православная церковь (РПЦ) "как иностранная религиозная организация" запрещается принятым сегодня законом - норма вступит в силу через 30 дней после подписания закона президентом.

"А эти все связи, украинские религиозные организации, - это все через суд", - сказала депутат.

Запрет РПЦ в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 20 августа, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с Россией.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Кроме одного пункта, согласно которому общины Украинской православной церкви Московского патриархата будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

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