Россияне заявляют о сбитии четырех БПЛА.

Этой ночью под атакой беспилотных летательных аппаратов оказалась Московская область, россияне жалуются в сети на громкие взрывы.

Около 02:30 российские Telegram-каналы сообщили о звуках пролета дронов в Подмосковье и взрывах и работе противовоздушной обороны в городе Подольск. Вскоре дроновую атаку подтвердил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин:

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия".

Кроме того, сообщается о введении плана "Ковер" в международном аэропорту Внуково. Его объявляют, когда в воздушном пространстве появляются неизвестные или опасные объекты, в частности беспилотники. Режим предусматривает немедленное закрытие неба и приостановление всех гражданских рейсов.

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Атаки БПЛА на Москву

За время полномасштабной войны в российскую столицу неоднократно долетали беспилотные летательные аппараты. В частности, во время ряда атак были повреждены башни "Москва-Сити".

Недавно в российских СМИ появилось видео разговора с российским солдатом, который управляет дронами, находясь в одной из башен этого международного делового центра.

Напомним, в ночь на 11 марта Россия сообщила о крупнейшей атаке беспилотников: по данным Минобороны РФ, было сбито 337 дронов, 73 из них - в Московской области.

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