ЕС может подумать об отмене санкций против России в конце октября - посол ЕС в РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил глава Представительства ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас.

«Санкции будут пересматриваться в конце этого месяца, зависит от прогресса выполнения «минских договоренностей». На основе этих результатов мы будем принимать свое решение о возможном частичном или полном отзыве санкций», - сказал Ушацкас.

В частности, по его словам, речь идет о стабилизации ситуации на востоке Украины, выводе войск и возобновлении контроля над украинско-российской границей.

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Как сообщал УНИАН, ЕС ввел новый этап санкций против России в сентябре и объявил, что они могут быть отменены, ослаблены или усилены в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на востоке Украины.

5 сентября в Минске на встрече трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе. 20 сентября в Минске по итогам трехсторонней встречи контактной группы был подписан меморандум из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Однако, РФ не выполняет минские договоренности.

10 октября председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов призвал ЕС ужесточить санкции против России для вывода российских войск с востока Украины и освобождения Крыма.

“К сожалению, Российская Федерация продолжает оккупацию Автономной Республики Крым и военные действия против нашей страны. Дерзко нарушаются Минские мирные договоренности, позиции наших военных, а также населенные пункты, жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры продолжают подвергаться обстрелам”, - сказал Турчинов и отметил, что с начала сентября зарегистрировано более тысячи случаев нарушения боевиками режима прекращения огня, в результате чего продолжают гибнуть украинские военные и гражданское население.

Таким образом, отметил Турчинов, “для международного сообщества вопрос стоит не о снятии санкций против России, а о их усилении до окончательного вывода российских войск и российских наемников с востока Украины и освобождения захваченного Москвой Крыма”.