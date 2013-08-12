Google отметил 126-летие автора парадокса о мертвом живом коте
Сегодня, 12 августа, Google посвятил свой очередной дудл 126-летию лауреата Нобелевской премии по физике и одного из создателей квантовой механики Эрвина Шредингера.
Выдающийся австрийский ученый внес большой вклад в развитие физики, подтверждающие его многочисленные членства в академиях наук во всем мире и звание Нобелевского лауреата, полученное в 1933 году. Так, ему принадлежат формулировки многих важных принципов квантовой теории.
Однако для широкой общественности он известен прежде всего своим известным парадоксом о "коте Шредингера". Критикуя общепринятую концепцию, согласно которой радиоактивное ядро атома, за которым сейчас никто не наблюдает, описывается как такое, что находится одновременно в двух состояниях - распада и целостности, австрийский физик предложил умозрительную экспериментальную ситуацию с котом.
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Если посадить кота в полностью закрытую от наблюдения коробку, где есть емкость с ядовитым веществом, которую открывает процесс распада радиоактивного ядра, и одно такое ядро, то, согласно принятой традиции описания, данное ядро для исследователя является одновременно распавшимся и не распавшимся. Соответственно, яд одновременно сработал и нет, а кот является одновременно живым и мертвым, пока исследователь не откроет коробку и не увидит, что же произошло.
Остроумный и изысканный, парадокс "кота Шредингера" вышел за рамки теории физики, став узнаваемым образом популярной культуры.