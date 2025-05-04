Издание отметило, что именно этим дроном, оснащенным ракетами, вчера были сбиты два российских истребителя.

Украина успешно сбила два российских самолета, отправленных для перехвата ее беспилотников в Черном море.

Сбили вражеские самолеты дроны Magura V7 Surface Drone, о которых до этого ничего не было известно, с помощью американских ракет Sidewinder, пишет Navalnews.

Это первые два истребителя в истории, сбитые беспилотником, но вряд ли они будут последними, допустило издание. Оно раскрыло некоторые детали об этой операци.

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По данным журналистов, хотя изначально были данные, что вражеские истребители сбили беспилотники Magura V5, но Naval News подтверждает, что на самом деле это был более крупный Magura V7. "Это первый случай, когда разработка V7 была представлена общественности", - констатировало издание.

Первоначально Naval News сообщали, что дроны, вероятно, использовали ракеты AA-11 Archer. "Эта конфигурация, известная как Sea Dragon, была единственной публично известной. Теперь мы можем раскрыть вооруженный тип Sidewinder", - уточнили информацию журналисты.

У Magurа V7 более широкий корпус с большими фиксированными пусковыми направляющими. Ее длина около 8 м, тогда как длина V5 составляет 5,5 м. По сути V7 является увеличенной версией Magura V5, базовой модели, используемой для тарана вражеских кораблей с помощью взрывчатки.

Журналисты отметили, что версия V7 более оптимальная и продуманная, однако пока неясно, вооружена ли она исключительно ракетами Sidewinder или может нести другое оружие.

Magura V7 имеет схожие линии с V5, но у нее изменена форма носа для лучшей мореходности, полезной для операций зимой. "Она замечена с несколькими антеннами связи и датчиками. Похоже, что у нее нет взрывчатого вещества в носу из-за отсутствия ударных детонаторов, но это может быть настроено", - предположили журналисты.

Две ракеты Sidewinder американского производства установлены на пусковых рельсах самолета, которые, по-видимому, могут быть подняты для запуска. Дальность действия и характеристики ракеты аналогичны советским ракетам AA-11 Archer (R-73), используемым Sea Dragon. Бои могут происходить на расстоянии около 10 км.

"Успех украинских морских беспилотников нельзя недооценивать. Они переписывают правила морской войны", - констатировали журналисты.

Уничтожение Су-30: что известно

Вночь на 3 мая в результате атаки на Новороссийск был сбит истребитель Су-30. Вражеский самолет был уничтожен с помощью безэкипажного катера, вооруженного зенитной управляемой ракетой типа Р-73. Позже в украинской разведке отметили, что это был дрон Magura.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате операции на территории Крыма был уничтожен еще один российский самолет - второй за сутки.

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