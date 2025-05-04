Дешевая 'птичка' уничтожает танк: на фоне войны дронов Пентагон нашел нового разработчика, - BI

Разработчики говорят, что это меняет баланс сил в любом конфликте.

Война технологий в Украине породила новую компанию, которая теперь производит передовые технологии для армии США, пишет Business Insider.

Спрос на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) растет как в гражданском, так и военном секторах. Особенно этот процесс ускорился после начала полномасштабной войны в Украине, которая продемонстрировала боевые возможности дронов. Пентагон в ответ активно трансформирует армию под потребности новых технологий.

PDW - новый партнер Пентагона

Performance Drone Works (PDW) возникла не как следствие модной тенденции, а из практического опыта. Основатели компании пришли из Лиги гонок беспилотников (DRL), где дроны использовались в высокоскоростных соревнованиях. Один из основателей PDW, Райан Гури, занимался именно дизайном дронов DRL.

Видео дня

Шесть лет назад PDW начала производство военных дронов. Основная цель - создание малых, тактических беспилотников, которые можно разворачивать отдельными подразделениями без внешней поддержки.

Впоследствии компания представила флагманский продукт - C100:

тип: легкий квадрокоптер;

вес: 21 фунт (\~9,5 кг);

время полета: более 70 минут;

скорость: до 64 км/ч;

полезная нагрузка: до 4,5 кг;

особенность: помещается в рюкзаке.

В 2024 году PDW заключила контракты с армией США на более чем 15 млн долларов на поставку C100 в рамках программы Transformation in Contact.

Масштабы производства

PDW расположена в городе Гантсвилл, штат Алабама. Уже за 8-9 месяцев производственные мощности превысили ожидания - компания производит по 70 дронов ежемесячно, и эта цифра в ближайшее время удвоится. Летом PDW представит новый FPV-дрон, производство которого также планируют развернуть в больших масштабах.

Компания ежедневно тестирует свои продукты в реальных условиях:

проверка грузоподъемности;

адаптация к погодным условиям, температуре, высоте и рельефу;

оценка действий в условиях радиоэлектронной борьбы.

Кадровый состав и подход

20% работников PDW и 63% ее руководства - ветераны США. Этот опыт помогает лучше понимать реальные потребности военных, но, как отмечает Чак Макгроу, главный директор по доходам, "мы не можем создавать системы для войн прошлого". PDW стремится адаптироваться к реалиям будущих конфликтов.

Соучредитель компании Мэтт Хиггинс говорит:

"То, что вы можете взять дрон стоимостью $1000 и уничтожить танк за $8 миллионов - это асимметричное преимущество, которое мир никогда не забудет".

C100 полностью изготовлен в США, без каких-либо китайских компонентов. Это чрезвычайно важно, ведь армия США не может использовать дроны типа DJI. PDW стремится создать надежную отечественную цепочку поставок, которая будет соответствовать стандартам национальной обороны.

Война дронов

Ранее СМИ сообщали, что Британия запускает новый проект дальнего разведывательного БПЛА на замену имеющемуся Watchkeeper WK450, который оказался астрономически дорогим и фактически непригодным к использованию.

Также сообщалось, что Украина тайно отправила в Британию своих инструкторов по беспилотникам, чтобы научить британских военных новейшей тактике применения российских дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: