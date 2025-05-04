Артисту 71 год, поэтому он может выехать за границу, однако певец сознательно этого не делает.

Украинский певец Иво Бобул, которому уже 71 год, имеет право на выезд за границу во время войны. Однако исполнитель выбрал оставаться в Украине.

В интервью таблоиду Blik певец отметил, что находится в Украине с первого дня полномасштабного вторжения. Несколько раз народный артист выезжал за границу на концерты, но не ради эмиграции.

"Я родился в селе у самой румынской границы, Тереблече называется. Раньше называлось Порубное. Мои родители там похоронены. Сестры мои и братья жили там. Мои друзья здесь, в Украине. Я артистом стал на этой земле, меня любит народ. Не любил бы, не был бы я на сцене столько лет", – акцентировал он.

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Артист предположил, что если бы ему было 15-19 лет, возможно, он и мог бы покинуть Украину.

"А так, кому я на чужбине нужен? Я нужен здесь. Я не пою для начальства, а для людей, простых людей, простых украинцев", – добавил он.

Напомним, что в марте в сети распространялся фейк о том, что Иво Бобул якобы имеет серьезную болезнь. В созданном с помощью искусственного интеллекта ролике было сказано, что певец якобы имеет диабет второго типа. Сам артист молчать не стал. Он заверил фанатов, что с ним все хорошо.

А в 2018 году певец шокировал фанатов заявлением о том, что намерен баллотироваться в президенты. Как признается сейчас артист, он пошутил.

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