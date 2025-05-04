Украинский певец Иво Бобул, которому уже 71 год, имеет право на выезд за границу во время войны. Однако исполнитель выбрал оставаться в Украине.
В интервью таблоиду Blik певец отметил, что находится в Украине с первого дня полномасштабного вторжения. Несколько раз народный артист выезжал за границу на концерты, но не ради эмиграции.
"Я родился в селе у самой румынской границы, Тереблече называется. Раньше называлось Порубное. Мои родители там похоронены. Сестры мои и братья жили там. Мои друзья здесь, в Украине. Я артистом стал на этой земле, меня любит народ. Не любил бы, не был бы я на сцене столько лет", – акцентировал он.
Артист предположил, что если бы ему было 15-19 лет, возможно, он и мог бы покинуть Украину.
"А так, кому я на чужбине нужен? Я нужен здесь. Я не пою для начальства, а для людей, простых людей, простых украинцев", – добавил он.
Напомним, что в марте в сети распространялся фейк о том, что Иво Бобул якобы имеет серьезную болезнь. В созданном с помощью искусственного интеллекта ролике было сказано, что певец якобы имеет диабет второго типа. Сам артист молчать не стал. Он заверил фанатов, что с ним все хорошо.
А в 2018 году певец шокировал фанатов заявлением о том, что намерен баллотироваться в президенты. Как признается сейчас артист, он пошутил.