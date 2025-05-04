Виталина Библив убеждена, что театры и кино должны существовать даже во время войны, чтобы дарить людям хоть немного радости.

Известная украинская актриса Виталина Библив, которая ранее резко высказалась о Потапе, прокомментировала тему бронирования артистов, художников и певцов от мобилизации. Этот вопрос является довольно спорным в украинском обществе, поскольку многие выступают против этого и не понимают, почему представители культурной сферы должны получать отсрочки и не воевать.

В интервью для издания "РБК-Украина" артистка отметила, что она выступает за бронирование мужчин-артистов. Она поддерживает звезд, которые получили освобождение от службы и считает это правильным решением в реалиях войны. По ее мнению, культура сейчас не менее важна, чем другие сцены, потому что людям нужно "разгружаться" и забывать о страшных событиях в нашей стране хотя бы на несколько часов.

"Конечно я это поддерживаю, как и бронирование врачей и учителей, потому что жизнь идет, она не стоит на месте. И во время каждых войн были нужны три профессии: проститутки, парикмахеры и артисты. Потому что людям нужно хотя бы на 2-3 часа забываться, чтобы не впасть в тотальную депрессию и не превратиться в людей из какого-то сериала, где кроме ветра и темноты нет ничего. Поэтому для меня это абсолютно нормально", - отметила исполнительница роли Любани из сериала "Домик на счастье".

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Также Библив добавила, что не все артисты получили бронирование во время войны. По ее словам, сейчас в каждом украинском театре есть мужчины, которые стали на защиту страны. Она считает, что должен быть балас и не все должны идти на фронт.

"В каждом театре есть люди, которые воюют. Это же не то, что мы всех забронировали и никого не отдаем. Есть люди, которые воюют, есть люди, которые сознательно на это пошли, есть, которых призвали. Это же не то, что мы прячемся. Но если, например, позабирать сейчас, как в Черниговском театре, забрали всех мужчин и все, театр закрыли. Люди потеряли работу, и не только актеры. Поэтому это должно быть сбалансировано", - добавила артистка.

Напомним, ранее Виталина Библив "послала" режиссера из РФ, который предлагал ей роль через постель. Актриса призналась, что непристойное предложение получила в 19-летнем возрасте. Она отказала мужчине, потому что не хотела, чтобы ее использовали в своих целях, а потом еще и насмехались над ней.

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