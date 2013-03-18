Лидер оппозиции Венесуэлы обещает поднять зарплаты на 40%

"Не сомневайтесь, я никогда не подводил наш народ", - приводят сегодня слова Каприлеса местные СМИ, сообщают РИА Новости.

На выборах главы государства, назначенных после смерти президента Уго Чавеса, основными конкурентами являются Каприлес и исполняющий обязанности президента, ставленник Чавеса Николас Мадуро.

Каприлес заметил, что действующая модель управления страной не имеет перспектив. По его словам, раньше все держалось исключительно на личной харизме и лидерских качествах самого Чавеса, однако Мадуро такими способностями не обладает. "Николас сам знает, что не способен решить ни одной проблемы", - заметил оппозиционный кандидат.

При этом Каприлес отметил, что в случае проигрыша на президентских выборах уйдет из политики. В настоящее время он занимает пост губернатора штата Миранда. На прошедших в октябре 2012 года выборах президента Каприлес проиграл Чавесу, набрав при этом более 44% голосов.

Кандидат в президенты Венесуэлы от правящих сил и исполняющий обязанности президента Николас Мадуро пообещал, что боливарианская революция в случае его победы не закончится.

"Чавес, я клянусь тебе, что революция продолжится!" - приводят местные СМИ слова Мадуро на встрече с членами так называемой "команды Чавеса".

По словам кандидата, его сторонники должны одержать самую большую в истории Венесуэлы победу 14 апреля, в день голосования на выборах главы государства.

Ранее Мадуро уже пообещал усопшему президенту Уго Чавесу победить на выборах, набрав более 10 миллионов голосов.