В Брюсселе демонстрируют преданость Европе

08:21, 22 июня 2007
Мир
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Меркель: это не была атмосфера угроз

Ангела МЕРКЕЛЬ
Канцлер председательствующей в ЕС Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ надеются найти компромисс по поводу внесения изменений в Соглашение ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом они сказали сегодня ночью на пресс-конференции по завершению первого дня заседания Совета ЕС (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС - УНИАН).

“Мы провели первый обмен мнениями, мы обсудили много технических вопросов, а также политических”, - заявила А.МЕРКЕЛЬ.

Она отметила, что в ходе переговоров представители всех стран-членов выразили готовность приложить усилия для того, чтобы найти консенсус.

“Утром состоится ряд двусторонних встреч, после чего мы встретимся все за рабочим завтраком, где продолжим обмен мнениями”, - сказала канцлер Германии.

А.МЕРКЕЛЬ сообщила, что во время первого дня заседания Совета ЕС представители Польши и Великобритании представили свои опасения по поводу предложенных изменений к Соглашению ЕС, однако, в то же время выразили надежду найти решение.

“Это была скорее атмосфера взаимопонимания, чем атмосфера угроз”, - охарактеризовала первую встречу А.МЕРКЕЛЬ.

Она также выразила убеждение, что при поиске компромиссного решения нужно, чтобы позиция по поводу подсчета голосов при принятии решений по принципу квалифицированного большинства и национальные интересы были сбалансированы.

В свою очередь Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ также выразил надежду на то, что компромисс будет найден.

“Сейчас мы все должны продемонстрировать, насколько мы преданы Европе”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, главным вопросом порядка дня заседания Совета ЕС является вопрос внесения изменений в Соглашение ЕС, которые должны заменить проваленную два года тому назад Конституцию ЕС на референдумах во Франции и Нидерландах.

Против предложенных изменений выступают Великобритания и Польша. Великобритания, в частности, выступает против создания должности министра иностранных дел ЕС, против принятия социальной хартии и усиления роли ЕС в сфере юстиции.

Польша выступает против предложенных изменений подсчета голосов при принятии решений по процедуре квалифицированного большинства, считая предложенные изменения дискриминационными.

Согласно с предложенными изменениями, решение будет считаться принятым, если за него проголосуют представители 55% стран и 65% населения, которое проживает в ЕС. Польша предлагает подсчитывать голоса по системе вычисления квадратного корня от количества населения каждой страны, считая такой подход таким, который будет лучше отображать позицию всех граждан Евросоюза.

 

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