Британцы организовали экскурсию по местам, связанным с Гитлером

Британское бюро путешествий Historical Trips Ltd. предложило клиентам экскурсию в Германию по местам, связанным с жизнедеятельностью Адольфа Гитлера, сообщает Лента.ру со ссылкой на Welt. Тур, озаглавленный "Лицо зла" (The Face of Evil), продлится с 11 по 19 июня. Стоимость экскурсии составляет 2400 евро с человека.

Тур начинается в Мюнхене с посещения пивной Бюргербройкеллер, где в 1939 году столяр Георг Эльзер предпринял неудачное покушение на фюрера. Ужин пройдет еще в одной пивной, где в 1920 году Гитлер учредил НСДАП.

В программе посещения, кроме того, значатся мемориал на месте концлагеря Дахау, территория проведения съездов НСДАП в Нюрнберге, а также Оберзальцберг, где до налета союзников в 1945 году располагалась горная резиденция Гитлера Бергхоф.

Завершиться экскурсия должна посещением виллы Марлир в Берлине, где в 1942 году прошла Ванзейская конференция и принят план уничтожения евреев Европы, и места, где располагался бункер Адольфа Гитлера, в котором 30 апреля 1945 года он покончил с собой.

В Великобритании предложение туристического бюро Historical Trips Ltd. вызвало волну критики. Историк Дэвид Цизарини (David Cesarini), известный специалист по нацизму, заявил, что подобного рода поездки, в конце концов, превратятся в "извращенное паломничество".

В мюнхенском институте истории отметили, что сама идея экскурсии по нацистским местам не несет ничего предосудительного: "Острые вопросы о том, как подобное вообще могло произойти, всегда актуальны и должны заново ставиться каждым поколением". Однако экскурсия "Лицо зла", по мнению представителей института, ориентирована исключительно на сенсационность, а не на планомерное объяснение исторических событий.