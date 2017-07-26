Neue Zürcher Zeitung: Россия будет наказана неопределенностью

Непосредственное влияние нового закона США о санкциях будет мало ощутимым. Москва беспокоится о том, насколько легко сейчас может произойти эскалация. Об этом пишет Беньямин Трибе в статье "Россия будет наказана неопределенностью", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Во вторник подавляющим большинством голосов Палата представителей США приняла новые санкции в отношении Москвы. Международная обстановка для российских компаний и проектов ухудшилась еще больше. Закон должен еще пройти Сенат, но это считается весьма вероятным. В середине июня Палата представила свой собственный законопроект новых санкций в отношении России. Этот проект был смягчен, но результат все равно может иметь неприятные последствия – не столько из-за уже установленных мер, как из-за новых инструментов.

Иностранные компании оказались в поле зрения

Возможность отмены санкций американским президентом будет строго ограничена законом. Кроме того, от него напрямую потребуют принять ряд новых мер из-за поведения России в украинском конфликте. В то время как существующие санкции направлены на американские компании, новый закон также создает возможность для введения санкций в отношении иностранных компаний, если они участвуют в конкретных проектах. В этот список входит строительство российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов.

Основное внимание сосредоточено на запланированном газопроводе по дну Балтийского моря "Северный поток-2", что вызвало огромное недовольство, прежде всего, в Берлине, из-за участия немецких компаний. В строительстве спорного трубопровода участвуют пять европейских компаний, в том числе Wintershall и Uniper (бывший E.On), сумма уже достигла примерно 4,8 млрд евро. Пороговым значением для санкций станут инвестиции на сумму более 5 миллионов долларов в год. Но могут быть затронуты и трубы газовой группы "Газпром" или оператора нефтепровода "Транснефть".

У "Газпрома" есть зарубежные партнеры на всех экспортных трубопроводах, их строительство – в частности подводных участков – часто возможно только с иностранной помощью. По сообщениям СМИ, "Газпром" уже ускорил строительство газопровода "Турецкий поток" через Черное море в Турцию. Опасаясь санкций, группа раньше запланированного срока начала строительство второй трубы, хотя еще не все переговоры завершены. Генеральный подрядчик морского участка – Allseas, компания-резидент Швейцарии.

Приватизация как риск

В поле зрения США оказываются также иностранные участники в российских приватизациях, если они выплачивают, по меньшей мере, 10 миллионов долларов, а продажа государственных акций приносит "несправедливые преимущества" членам правительства или их родственникам. Приватизации уже давно на повестке дня в Москве, однако, в настоящее время их становится все меньше. В декабре 2016 года, государство рассталось с чуть менее, чем 20 процентами нефтяного гиганта "Роснефть"; покупателями были суверенный фонд Катара и компания Glencore, нефтетрейдер из Швейцарии.

Появилась также возможность того, что санкций будут распространяться и на инвесторов, которые покупают российские государственные облигации. Они по-прежнему исключены из списка санкций, но теперь Казначейство США в течение шести месяцев должно подготовить доклад о том, как на это может повлиять расширение санкций. Последствия на финансовом рынке будут серьезными.

Уже возросла опасность санкций в отношении российских государственных компаний в горнодобывающей, металлургической и железнодорожной отраслях. Первоначально Сенат также требовал принять меры против судоходных компаний, из-за чего компания "Совкомфлот" могла оказаться в ловушке. "Совкомфлот" имеет в своем распоряжении один из крупнейших в мире флотов танкеров для нефти и сжиженного природного газа, но теперь ему, видимо, нечего бояться.

Незначительное ужесточение существующих санкций

Решение вносит изменения и в экономические санкции, которые в 2014 году ввел президент Барак Обама. Оно касается рефинансирования крупных, контролируемых государством банков и нефтегазовых компаний – "Роснефть", "Газпром нефть", "Новатэк" и "Транснефть". До сих пор, инвесторам из США нельзя было предоставлять им кредиты со сроком погашения более чем 30 дней (банки) и 90 дней (энергетические компании). Теперь эти сроки сокращены до 14 и 60 дней.

Сенат требовал еще большего сокращения в отношении энергетических компаний. Ограничения распространяются не только на кредиты или краткосрочные ценные бумаги, но и на срок оплаты за поставки. Российские аналитики ожидают, что ужесточение не окажет существенного влияния. ЕС приняло аналогичные меры в отношении инвесторов и компаний в своей области, а также в инвестициях в нефтяные проекты.

Трудности с нефтяными проектами

Здесь Вашингтон также ужесточил требования. В частности, речь идет о добыче сланцевой нефти и нефти в морских глубинах и в арктических водах. Это касается лидеров отрасли – компаний "Газпром", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Роснефть" и "Лукойл". До сих пор американским компаниям было запрещено участвовать или поставлять им продукцию, если российский партнер контролировал более половины проекта. В будущем этот предел повысят до одной трети. В этом вопросе Сенат также требовал более строгих правил.

Тем не менее, ужесточение санкций США касается только новых проектов, а не уже существующих. Старые санкции также включали текущие проекты, что в 2014 году заставило Exxon Mobil выйти из ряда соглашений о сотрудничестве с "Роснефтью". По крайней мере, в арктических водах не следует ожидать ощутимого воздействия. Там Кремль разрешает реализацию проектов по добыче нефти и газа, если государственные корпорации контролируют более половины.