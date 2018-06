Полиция задержала ранившего конгрессмена стрелка

В американском штате Виргиния полиция задержала стрелка, открывшего огонь во время тренировки по бейсболу, в результате чего пострадал конгрессмен Стив Скализ, сообщает Fox News.

По данным телеканала, огонь из автоматического оружия открыл неизвестный мужчина.

Как отмечает The Washington Post, нападавший был ранен сотрудниками охраны при задержании.

Полиция сообщает, что стрелок был задержан и не представляет угрозы.

UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates.