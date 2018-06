Конгрессмен США ранен во время стрельбы на бейсбольном поле

Несколько человек, в том числе американский конгрессмен от Республиканской партии Стив Скелиз, получили ранения в результате стрельбы на бейсбольном поле в штате Вирджиния. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел на площадке, где тренировались члены Конгресса от Республиканской партии.

Как сообщил CNN республиканец Мо Брукс, в момент стрельбы на площадке находились от 15 до 25 членов Конгресса. Так же сообщается, что ранения получили двое полицейских.

Читайте такжеТрамп сегодня празднует день рождения и впервые разрежет торт в Белом доме

По словам республиканца, нападавший произвел более 50 выстрелов. Брукс, отметил, что стрелявший - белый мужчина средних лет, невысокого роста.

Fox News со ссылкой на сенатора Майка Ли сообщает, что Скелиз получил ранение в бедро из огнестрельного оружия, также ранены несколько помощников конгрессмена.

Отмечается, что стрельба началась в 7:15 утра по местному времени и продолжалась до 10 минут, отмечают источники Fox News.

Photo of Rep. Steve Scalise following shooting at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. pic.twitter.com/PRATI54OrJ

По данным Fox News, перед тем, как открыть огонь преступник поинтересовался у находившихся возле площадки людей, кто играет - демократы или республиканцы.

Rep. DeSantis who at baseball practice recalls: “A guy...walked up to us that was asking whether it was Republicans or Democrats out there.” pic.twitter.com/GwozCPRdve