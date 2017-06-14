Конгрессмен США ранен во время стрельбы на бейсбольном поле
Конгрессмен-республиканец ранен при стрельбе в США.
Несколько человек, в том числе американский конгрессмен от Республиканской партии Стив Скелиз, получили ранения в результате стрельбы на бейсбольном поле в штате Вирджиния. Об этом сообщает телеканал NBC.
Инцидент произошел на площадке, где тренировались члены Конгресса от Республиканской партии.
Как сообщил CNN республиканец Мо Брукс, в момент стрельбы на площадке находились от 15 до 25 членов Конгресса. Так же сообщается, что ранения получили двое полицейских.
Читайте такжеТрамп сегодня празднует день рождения и впервые разрежет торт в Белом доме
По словам республиканца, нападавший произвел более 50 выстрелов. Брукс, отметил, что стрелявший - белый мужчина средних лет, невысокого роста.
Fox News со ссылкой на сенатора Майка Ли сообщает, что Скелиз получил ранение в бедро из огнестрельного оружия, также ранены несколько помощников конгрессмена.
Отмечается, что стрельба началась в 7:15 утра по местному времени и продолжалась до 10 минут, отмечают источники Fox News.
Photo of Rep. Steve Scalise following shooting at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. pic.twitter.com/PRATI54OrJ— Josh Caplan (@joshdcaplan) June 14, 2017
По данным Fox News, перед тем, как открыть огонь преступник поинтересовался у находившихся возле площадки людей, кто играет - демократы или республиканцы.
Rep. DeSantis who at baseball practice recalls: “A guy...walked up to us that was asking whether it was Republicans or Democrats out there.” pic.twitter.com/GwozCPRdve— Fox News (@FoxNews) June 14, 2017