В Дамаске во дворце правосудия подорвался смертник: 25 погибших (фото, видео)

17:17, 15 марта 2017
Мир
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Смертник совершил взрыв во дворце правосудия в Дамаске. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 25 человек.

twitter.com/worldonalert

Как рассказал представитель прокуратуры, смертник хотел пройти в здание, его остановила полиция, но он все равно сумел вбежать внутрь. В это время в здании было много людей, передает Русская служба ВВС.

Дворец правосудия - здание суда в центре Дамаска рядом со Старым городом.

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Взрыв произошел в шестую годовщину начала массовых выступлений против президента страны Башара Асада.

Это второе крупное нападение в столице Сирии за последние пять дней. В субботу несколько шиитских паломников погибли в результате двойного взрыва.

Ранее сообщалось, что в Сирии смертники взорвали себя возле офиса сил безопасности, погибли десятки людей.

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Теги: #теракт#Дамаск#смертник