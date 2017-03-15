В Дамаске во дворце правосудия подорвался смертник: 25 погибших (фото, видео)

Как рассказал представитель прокуратуры, смертник хотел пройти в здание, его остановила полиция, но он все равно сумел вбежать внутрь. В это время в здании было много людей, передает Русская служба ВВС.

Reports of suicide bombing in #Syria’s Palace of Justice in #Damascus Old City.



Attack comes on 6th anniversary of revolution.



[stock pic] pic.twitter.com/omrW38hafE — Charles Lister (@Charles_Lister) March 15, 2017

Дворец правосудия - здание суда в центре Дамаска рядом со Старым городом.

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Взрыв произошел в шестую годовщину начала массовых выступлений против президента страны Башара Асада.

Это второе крупное нападение в столице Сирии за последние пять дней. В субботу несколько шиитских паломников погибли в результате двойного взрыва.

Ранее сообщалось, что в Сирии смертники взорвали себя возле офиса сил безопасности, погибли десятки людей.