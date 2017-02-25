Теракт в Сирии: смертники взорвали себя возле офиса сил безопасности, погибли десятки людей (фото)
Пока ответственности за нападения никто не взял. Обычно за подобными нападениями в этом регионе стоит группировка «Исламское государство».
В Сирии во время нападения в западном городе Хомс погибли по меньшей мере 42 человека, сообщают активисты.
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По сообщению наблюдателей за правами человека в Сирии, несколько смертников взорвали себя 25 февраля возле главного офиса сил безопасности в Хомсе, передает «Радио Свобода».
По сообщениям, среди погибших есть высокопоставленный офицер разведки.
Пока ответственности за нападения никто не взял. Обычно за подобными нападениями в этом регионе стоит группировка «Исламское государство».
Город Хомс является третьим по величине в Сирии, его контролируют преимущественно правительственные войска.
Syria suicide attack kills more than a dozen in Homs https://t.co/1G2BRRE5TDpic.twitter.com/0nVApYJC3B— FRANCE 24 English (@France24_en) February 25, 2017
Terror blasts kill 42 in Homs Syria's https://t.co/UHMFhPO7lupic.twitter.com/wgjphwAych— Press TV (@PressTV) February 25, 2017
#Suicide_Attack On Security Offices Kills 42 In Syria's #Homshttps://t.co/XXJukyoEQkpic.twitter.com/cLiLWdJXgr— MEP English (@mepenglish) February 25, 2017