Теракт в Сирии: смертники взорвали себя возле офиса сил безопасности, погибли десятки людей (фото)

В Сирии во время нападения в западном городе Хомс погибли по меньшей мере 42 человека, сообщают активисты.

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По сообщению наблюдателей за правами человека в Сирии, несколько смертников взорвали себя 25 февраля возле главного офиса сил безопасности в Хомсе, передает «Радио Свобода».

По сообщениям, среди погибших есть высокопоставленный офицер разведки.

Пока ответственности за нападения никто не взял. Обычно за подобными нападениями в этом регионе стоит группировка «Исламское государство».

Город Хомс является третьим по величине в Сирии, его контролируют преимущественно правительственные войска.