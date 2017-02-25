Теракт в Сирии: смертники взорвали себя возле офиса сил безопасности, погибли десятки людей (фото)

12:05, 25 февраля 2017
Мир
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Пока ответственности за нападения никто не взял. Обычно за подобными нападениями в этом регионе стоит группировка «Исламское государство».

Среди погибших есть высокопоставленный офицер разведки / Фото twitter/mepenglish

В Сирии во время нападения в западном городе Хомс погибли по меньшей мере 42 человека, сообщают активисты.

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По сообщению наблюдателей за правами человека в Сирии, несколько смертников взорвали себя 25 февраля возле главного офиса сил безопасности в Хомсе, передает «Радио Свобода».

По сообщениям, среди погибших есть высокопоставленный офицер разведки.

Пока ответственности за нападения никто не взял. Обычно за подобными нападениями в этом регионе стоит группировка «Исламское государство».

Город Хомс является третьим по величине в Сирии, его контролируют преимущественно правительственные войска.

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