Асад рассказал, когда появится возможность поменять власть в Сирии

По словам Асада, «в политическом поле ничего нельзя достичь до тех пор, пока террористы занимают многие области в Сирии», а после победы над ними «года с половиной или двух лет будет достаточно для любого перехода» - будь то принятие новой конституции, проведение референдума, выборов в парламент или «любая другая процедура, президентского или иного уровня».

При этом президент Сирии подчеркнул, что считает террористами как группировку «Исламское государство», так и отряды вооруженной оппозиции, которые противостоят правительственным войскам. «Это можно применить к любой стране, нельзя считать оппозицией тех, кто стреляет из пулеметов», - пояснил Асад.

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Он отметил, что не считает появление «Исламского государства» следствием ошибок властей Сирии. По его мнению, группировка зародилась в Ираке и развивалась «при поддержке Турции, Саудовской Аравии и Катара», а также стран Запада, которые «помогали террористам разными путями».

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Сирийский лидер также отметил, что «чувствует грусть» по поводу массового отъезда сирийских беженцев в Европу, однако связывает его в первую очередь с действиями «террористов» и западными санкциями. Насчет личной ответственности за бедствия сирийцев в ходе гражданской войны Асад не дал четкого ответа.

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Как сообщал УНИАН, Иран и Россия поддерживают режим президента Сирии Башара Асада. В конце сентября Москва начала нанесение воздушных ударов в Сирии против исламистов, а также группировок умеренной оппозиции.

Кремль заявляет, что правительственные войска Сирии наиболее способны противостоять группировке «Исламское государство». А Вашингтон и его союзники обвиняют Асада в войне с собственным народом.