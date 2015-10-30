Путин поддерживает Асада в Сирии, чтобы контролировать военно-морскую базу в Средиземном море - генерал НАТО
Россия поддерживает режим президента Сирии Башара аль-Асада, чтобы сохранить контроль над военно-морской базой в Средиземном море.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главнокомандующий силами Организации североатлантического договора (НАТО) в Европе генерал Филипп Бридлав на брифинге в Пентагоне, трансляция которого осуществлялась на сайте оборонного ведомства США.
В частности, американский генерал отметил, что, по его мнению, Путин хочет, чтобы Россия оставалась на мировой арене равноценным игроком в качестве мировой державы.
Как отметил Бридлав, Россия хочет сохранить на востоке Средиземного моря контроль над портами и авиабазами, расположенными в Сирии.
“Я думаю, что господин Путин видит режим Асада гарантом этих аэродромов и портов, и поэтому он должен поддерживать режим Асада для того, чтобы сохранить их”, - сказал Бридлав.
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Как сообщал УНИАН со ссылкой на иностранные СМИ, российская средиземноморская военно-морская база на сирийском побережье находится в Тартусе, на территории, подконтрольной силам Асада, и сохранение этого контроля для Кремля имеет стратегическое значение.
В сентябре ливанские источники утверждали, что Россия в Сирии устанавливает две военные базы, одну возле морского побережья, а другую в глубине Сирии для проведения военных операций.