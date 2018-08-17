В Варшаве демонтируют памятник "Благодарности советским солдатам"

Советский памятник передадут Музею холодной войны неподалеку от Щецина, где когда-то был склад атомного оружия СССР.

В этом году будет разобран памятник Благодарности солдатам Советской Армии, который находится в Скаришевськом парке в Варшаве. По словам Мариуша Буркацкого из столичного Управления по озеленению, его передадут Институту национальной памяти Польши.

Как сообщает Польское радио, элементы монумента должны попасть в Музей холодной войны в селе Подборско недалеко Щецина в Западнопоморском воеводстве. Памятник Благодарности солдатам Советской Армии намеревались сначала передать Музею истории Польши, но оказалось, что там для него нет места. «Потом возникла идея отправить его в мавзолей советских солдат в Варшаве, но потом и от этого предложения отказались», - сообщил Мариуш Буркацкий.

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Варшавское Управление по озеленению, которое отвечает за демонтаж и транспортировку памятника, уже получило на это разрешение от реставратора памятников старины и ищет подрядчика для выполнения соответствующих работ.

Экспозиция Музея в Подборско находится в помещениях советских складов атомного оружия. В период коммунистической Польши этот объект был секретным и находился под особой охраной. О его существовании было известно немногим более 10 человек. Его построили польские солдаты в 1976-1969 годах, а в 1970 году объект был передан советской стороне. Институт национальной памяти планирует там создать постоянную выставку на площади в 300 гектаров.

Как сообщал УНИАН, ранее в Польше показали новый памятник жертвам Волынской трагедии.