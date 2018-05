Лишенный звания адвокат и эксперт-неонацист - Россия запустила новый международный проект

Первые материалы на сайте ресурса появились еще в августе, но только сегодня его открыли для широкой аудитории, сообщает Сноб.

Презентацию нового СМИ провели одиозные сотрудники российского пропагандистского аппарата Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян.

Проект Sputnik объединяет представленный сайт и региональные информационные порталы - наполнением последних займутся сотрудники редакций, которые откроются в десятках городов. Также проект включает в себя радиостанцию, основанную на базе расформированного «Голоса России». До 2015 года радио Sputnik будет вести вещание на разных языках в 130 городах 34 стран мира.

Читайте такжеБритания угрожает Russia Today отобрать лицензию за ложь о событиях в УкраинеМатериалы Sputnik, как пояснил Дмитрий Киселев, рассчитаны на аудиторию, которая «устала от навязчивой пропаганды однополярного мира и нуждается в альтернативной точке зрения».

Развенчивают "однополярную пропаганду" на новом ресурсе, в частности, польский политик, депутат Сейма Матеуш Пискорский, известный как сторонник неонацистской идеологии и "наблюдатель" на "референдуме" в Крыму, и лишенный звания за обман клиента и подделку подписи судьи британский адвокат Александр Меркури.

Sputnik didn't have time to put up commentator Alexander Mercouris bio (http://t.co/wPdg4Cg8ee). Can read it here: http://t.co/aThDAJdvKf