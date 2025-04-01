По словам Свитана, первая задача армии - уничтожение вражеских средств производства и доставки.

Прекращение нанесения ударов по российским НПЗ создает условия для того, чтобы противник накапливал силы, а это в свою очередь ведет к потерям ВСУ. Такое заявление в интервью "Фабрика новин" сделал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

"Нельзя, невозможно выиграть войну, если вы не уничтожаете противника в тылу. Невозможно, нет такого механизма. Больше половины средств поражения противника уничтожается в тылу, в местах производства, складирования и доставки. Если вы все это разрешаете противнику дотащить до линии боевого соприкосновения, значит идут страшнейшие потери на фронте", - заявил Свитан.

Эксперт пояснил, что это особенно важно на фоне того, что ресурсная военная база РФ в 10 раз больше, чем у ВСУ. Поэтому, как он утверждает, время работает против Украины.

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"Если бы мы били сейчас по НПЗ, вот тогда время на нас бы работало. Потому что в течение года можно было бы все нефтеперерабатывающие заводы россиян просто сжечь. И у них бы не стало авиационного керосина, дизеля и бензина. Не навозишься из Китая, или еще откуда-то, потому что слишком большие топливные расходы идут при наступлении. Очень большие расходы", - сказал Свитан.

Он отметил, что именно поэтому во время войны первая задача любой армии - уничтожить средства производства и доставки топлива противника.

"Вот попробуйте, хотя бы, на осле один снаряд от Урала притянуть до Покровска - больше двух тысяч километров. Только уши того осла доползут - снаряд больше 40 кг весит", - сказал Свитан.

Он акцентировал на том, что подобные "поблажки" противнику могут привести к значительным потерям ВСУ.

Напомним, как писал УНИАН, по мнению бывшего депутата ВР Александра Черненко, в контексте переговоров президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным удары по российским НПЗ усилили позиции Киева.

Он отмечал, что именно эти масштабные атаки СБУ вынудили Путина согласиться на прекращение атак по энергетике. По словам Черненко, из-за таких обстрелов РФ несет прямые убытки, каждое попадание - до 100 миллионов долларов в виде стоимости нефти и оборудования.

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