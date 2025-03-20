Ударами по НПЗ в России Служба безопасности Украины усилила переговорные позиции Киева - это один из факторов, который заставляет врага идти на уступки. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя переговоры президента США Трампа с Путиным.

По мнению эксперта, масштабные удары СБУ по НПЗ заставляют российского диктатора соглашаться на прекращение атак по энергетике. "Удары дронов СБУ по НПЗ - это один из факторов, который дает возможность Украине в новых геополитических условиях отстаивать свои интересы с позиции силы и свидетельствуют о субъектности нашей страны. Путин в первую очередь просит не об отмене западных санкций. Ему важно прекратить санкции от СБУ. Почему? Потому что санкции СБУ очень успешны для Украины, а для РФ от них огромные прямые убытки. Каждый прилет - это от 50 до 100 миллионов долларов стоимости нефти и оборудования", - подчеркивает Черненко.

Еще более важными экс-нардеп считает косвенные убытки - из-за сорванных контрактов и разорванных цепей поставок. "Речь идет о миллиардах долларов. По оценкам экспертов-экономистов, у россиян значительно снизились поступления в бюджет от нефте-газовой сферы. И это очень чувствительная история для российского диктатора и его страны-бензоколонки", - акцентирует эксперт.

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"Россиян к переговорам можно заставить только силой. Помню, до выборов в команде Дональда Трампа часто говорили о так называемом "мире через силу". И из переговоров Трампа и Путина видно, что последнего заставляют идти на уступки как раз там, где он эту силу чувствует", - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ поразили склад ракет к С-300/С-400 и две газокомпрессорные станции в РФ. Дальнобойные дроны СБУ посетили газокомпрессорные станции "Давыдовская" (Тамбовская область) и "Новопетровская" (Саратовская область).