В награду за наглость Россия получит ослабление санкций против своего сельского хозяйства, производства удобрений и рыболовства.

Вчерашние договоренности России и США являются плохой новостью, так как агрессор фактически получил уступки для себя и возможность продолжать террор. Об этом в комментарии Sky News заявил британский финансист Билл Браудер.

По его словам, те, кто приветствуют договоренности США и России, "полностью теряют суть" этого соглашения.

"Россия может продолжать наносить удары по гражданским целям, таким как больницы, школы и жилые дома, и я уверен, что они это будут делать. И получая эту уступку [о запрете ударов по энергетике], это спасает российские нефтеперерабатывающие заводы, которые являются одним из ключевых двигателей финансирования их войны", - говорит финансист.

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Как отметил Браудер, освобождение России от части санкций, что предусмотрено договоренностями, "вряд ли является надлежащим ответом стране, которая убила десятки тысяч невинных украинцев и нанесла ущерб на триллионы долларов".

"Здесь абсолютно нечего праздновать", - добавил он.

Российско-американские договоренности о мире на море

Как писал УНИАН, вчера в Саудовской Аравии прошли переговоры между российской и американской делегациями. Сегодня обе стороны обнародовали отдельные заявления о достигнутых договоренностях.

В частности, в заявлении американской стороны сказано, что они с россиянами договорились о запрете ударов по энергетике и о перемирии на море, частью чего должны стать досмотры торговых судов. Также американцы пообещали помочь выйти российской сельхозпродукции на внешние рынки.

Позже свое заявление обнародовал Кремль. В нем подтверждено то, что сообщили американцы. Вместе с тем россияне уточнили, что перемирие на море вступит в силу после того, как будут сняты все санкции против российской сельхозотрасли, рыболовства и производства удобрений.

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