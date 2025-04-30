УНИАН подготовил подборку из 10 самых интересных сериалов концов весны 2025 года – как совершенно новых, так и продолжений хитов прошлых лет.

Среди главных сериальных премьер месяца – научно-фантастическая комедия "Киллербот" с Александером Скарсгардом, криминальный триллер "Дастер" с Джошем Холлоуэем, романтическая комедия "Четыре времени года" со Стивом Кареллом и детективный триллер "Отдел нераскрытых дел" с Мэтью Гудом.

Кроме того, в мае выйдут новые сезоны зомби-хоррора "Ходячие мертвецы: Мертвый город" с Джеффри Дин Морганом, детективной комедии "Покерфейс" с Наташей Лионн и анимационной антологии "Любовь, смерть и роботы".

Обо всех 10 самых интересных сериалах последнего месяца весны 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

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Четыре времени года

The Four Seasons (США, Netflix, комедия/романтика, 1 сезон, премьера – 1 мая)

По сюжету, многолетняя дружба трех супружеских пар подвергается испытанию, а традиция совместного отдыха каждые три месяца оказывается под угрозой, когда одна из них разводится.

Главные роли исполнили Тина Фей ("Дрянные девчонки", "Призраки в Венеции", сериал "Убийства в одном здании"), Стив Карелл (сериалы "Офис", "Утреннее шоу", "Космические силы"), Колман Доминго ("Кэндимен", "Синг-Синг", сериал "Бойтесь ходячих мертвецов"), Уилл Форте (сериал "Последний человек на Земле") и другие.

Мини-сериал будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Ходячие мертвецы: Мертвый город

The Walking Dead: Dead City (США, AMC, зомби-хоррор, 2 сезон, премьера – 4 мая)

Сиквел хитового сериала "Ходячие мертвецы" (и в целом пятый проект в одноименной франшизе) рассказывает о том, как персонажи из оригинального шоу Мэгги и Ниган путешествуют по пост-апокалиптическому Манхэттену, отрезанному от материка, в поисках похищенного сына Мэгги Хершела.

Роли Мэгги и Нигана повторили Лорен Коэн (сериалы "Сверхъестественное", "Дневники вампира") и Джеффри Дин Морган (сериалы "Сверхъестественное", "Пацаны").

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов.

Покерфейс

Poker Face (США, Peacock, черная комедия/криминал, 2 сезон, премьера – 8 мая)

В центре сюжета сериала – официантка в казино Чарли Кейл, которая обладает необычной способностью понимать, когда кто-то врет. Убегая от своего босса, девушка путешествует по Америке и, используя свои умения, помогает раскрывать преступления тем, кого она встречает на пути.

Главную роль в сериале исполняет Наташа Лионн (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Матрешка").

Также снова вернется персонаж Саймона Хелберга ("Аннетт", сериал "Теория большого взрыва") – он повторит роль агента ФБР Луки Кларка, который уже ранее сотрудничал с Чарли.

Остальные персонажи в шоу по большей части ограничиваются появлением в одном эпизоде, поскольку каждый из них посвящен новому делу. При этом, как и в первом сезоне, в каст второго попало немало топ-звезд, в том числе Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка"), Кумейл Нанджиани ("Вечные", "Охотники за привидениями: Ледяная империя", сериал "Кремниевая долина"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Пацаны"), Джастин Теру ("Малхолленд Драйв", "Битлджюс Битлджюс"), Джон Чо ("Гарольд и Кумар уходят в отрыв", франшиза "Звездный путь", сериал "Ковбой Бибоп"), Аквафина ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Рэнфилд"), Мелани Лински (сериалы "Шершни", "Последние из нас"), Кэти Холмс ("Бэтмен: Начало", сериал "Бухта Доусона") и многие другие.

Второй сезон сериала будет насчитывать 12 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Любовь, смерть и роботы

Love, Death & Robots (США, Netflix, анимация/киберпанк, 4 сезон, премьера – 15 мая)

Традиционно каждый эпизод этого сериала-антологии, основанного на анимационном научно-фантастическом фильме-антологии "Тяжелый металл" 1981 года, рассказывает новую историю, сюжетно не связанную с другими. Впрочем, все их объединяет тематика, указанная в названии сериала: любовь, смерть и роботы. При этом каждый эпизода может содержать лишь один из этих элементов или несколько.

Руководителем проекта выступает Тим Миллер, который начинал карьеру как специалист по визуальным эффектам, в том числе работая над голливудскими блокбастерами "Люди Икс" (2000) и "Сорвиголова" (2003). Как самостоятельный режиссер Миллер дебютировал в 2016 году с фильмом "Дэдпул", а позже снял боевик "Терминатор: Фатум" (2019).

Четвертый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов, все они выйдут одновременно.

Дастер

Duster (США, Max, криминал/триллер, 1 сезон, премьера – 15 мая)

Сериал расскажет о первой темнокожей женщине-агенте ФБР, которая объединяется с водителем, помогающим преступникам бежать с места преступления, чтобы уничтожить крупный преступный синдикат. События шоу происходят на юго-западе США в начале 1970-х годов.

Главные роли исполнили звезда популярного в нулевых шоу "Затерянные" (Lost) Джош Холлоуэй и Рэйчел Хилсон (сериал "Американская история ужасов: Двойной сеанс").

Шоураннером сериала выступил создатель хитовых проектов "Шпионка", "Грань" и "Затерянные" Джей Джей Абрамс. Также он является режиссером серии фильмов "Звездный путь".

Первый сезон "Дастера" будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Киллербот

Murderbot (США, Apple TV+, комедия/научная фантастика, 1 сезон, премьера – 16 мая)

В центре сюжета сериала – умный охранный андроид, который называет себя Киллерботом. Он обладает способностью к свободному мышлению, но должен скрывать это. Выполняя опасные задания, он испытывает влечение к людям и одновременно в ужасе от их слабости.

Главную роль исполнил Александер Скарскард ("Меланхолия", "Варяг", "Безграничный бассейн", сериал "Настоящая кровь").

Также в сериале задействованы Дэвид Дастмалчян ("Человек-муравей", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Дюна"), Нома Думезвени ("Русалочка", сериалы "Поза", "Надзиратель"), комедиантка Сабрина Ву (сериал "Начальная школа "Эбботт") и другие.

Первый сезон будет насчитывать десять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Девять идеальных незнакомцев

Nine Perfect Strangers (США, Hulu, драма/триллер, 2 сезон, премьера – 21 мая)

События первого сезона с Николь Кидман в главной роли происходили в элитном пансионате в глухом уголке Австралии, куда приехали девять человек, чтобы исцелить тело и душу. Впрочем, получилось это не у всех.

Изначально шоу должно было ограничиться одним сезоном, но в итоге его превратили в антологию и продолжили на второй.

Во новом сезоне героиня Николь Кидман вернется снова, чтобы организовать чудо-ретрит еще для девятерых незнакомцев – теперь уже в Австрийских Альпах.

Остальные персонажи в новом сезоне – новые, которых, в частности, сыграли Мюррей Бартлетт (сериалы "Белый лотос", "Последние из нас"), Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты", "Джентльмены", "Простая услуга 2"), Марк Стронг ("Круэлла", франшиза "Кингсман", сериал "Дюна: Пророчество"), Лена Олин ("Девятые врата", "Астронавт") и другие.

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Сирены

Sirens (США, Netflix, черная комедия/драма, 1 сезон, премьера – 22 мая)

Сюжет разворачивается в течение одного уикенда в роскошном поместье на пляже и описывается как "язвительное, сексуальное и мрачно-смешное исследование женщин, власти и классовых отношений". Главная героиня Девон обеспокоена странными отношениями своей сестры Симоны с ее новым боссом и решает, что пришло время вмешаться.

Главные роли сыграли Джулианна Мур ("Большой Лебовски", "Ганнибал", "Май, декабрь"), Меган Фейхи (сериалы "Белый лотос", "Великолепная пара"), Милли Алкок ("Супердевушка: Женщина будущего", сериал "Дом дракона") и Кевин Бейкон ("Коматозники", "Аполлон-13", "Таинственная река").

Мини-сериал будет насчитывать пять эпизодов, все они выйдут одновременно.

Отдел нераскрытых дел

Dept. Q (США, Netflix, триллер/детектив, 1 сезон, премьера – 29 мая)

В центре сюжета – дерзкий и гениальный детектив, который становится главой нового полицейского участка в Эдинбурге, в котором команда эксцентричных специалистов распутывает старые дела. Сериал основан на одноименном цикле романов датского писателя Юсси Адлер-Олсена, который уже экранизировался на родине автора как серия фильмов "Мистериум".

Главные роли в шоу исполнили Мэтью Гуд ("Матч-пойнт", "Хранители", "Аббатство Даунтон"), Келли Макдональд ("На игле", "Моя ужасная няня"), Хлоя Пирр ("Эмма", сериалы "Гамбит королевы", "Корона"), Ширли Хендерсон ("На игле", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"), Кейт Дики ("Ведьма", сериалы "Игра престолов", "Локи") и другие.

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Лучшая сестра

The Better Sister (США, Amazon, триллер, 1 сезон, премьера – 29 мая)

По сюжету фильма, две отчужденные сестры должны объединиться после того, как мужа одной из них убивают.

Главные роли сыграли Джессика Бил ("Блэйд: Троица", "Иллюзионист", сериал "Грешники"), Элизабет Бэнкс ("Человек-паук", "Ангелы Чарли") и Кори Столл ("Человек-муравей", сериалы "Штамм", "Карточный домик").

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

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Марина Григоренко