Спецпредставитель Трампа рассказал, что Путин разговаривал с ним каждый раз не менее трех часов.

По мнению специального представителя президента США Стива Уиткоффа, российский правитель Владимир Путин "впервые за десятилетие" видит возможность для перезагрузки отношений между США и Россией.

Об этом он сказал в шоу WABC, пишет The Hill.

"Я думаю, что он впервые за десятилетие видит возможность переосмыслить отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами, и это очевидно", - цитирует издание спецпредставителя президента США.

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Уиткофф рассказал, что у него него было четыре встречи с диктатором Путиным, и "ни одна из них не длилась менее трех часов, а одна, по его словам, даже длилась "почти пять часов".

Между тем, напомним, как писало SkyNews, Уиткофф во время своего первого визита в Москву в марте 8 часов ждал встречи с главой Кремля Путиным, пока тот общался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Переговоры Уиткоффа с Путиным

Как сообщал ранее УНИАН, во время последнего визита Уиткоффа в РФ 25 апреля Путин говорил с ним о прямых переговорах с Украиной. Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, разговор между политиками имел конструктивный и "весьма полезный" характер. По его словам, обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между украинской и российской сторонами.

В то же время бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что спецпредставитель президента США Уиткофф не сделал ничего для прекращения огня в Украине, и его нужно заменить более опытным дипломатом. По словам экс-посла, лучший дипломат не сможет одновременно вести переговоры с несколькими странами, а потому Уиткофф должен отвечать за одно направление.

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