Соответствующий запрос поступил министерству от Минобороны и ВСУ.

Некоторых медиков в Украине лишат бронирования от мобилизации, сейчас Министерство здравоохранения готовит список. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

Как напомнили в ведомстве, в начале года правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы.

"В то же время для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медицинских работниках разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть потребность. Сейчас Министерство здравоохранения Украины получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении Минздрава.

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Отмечается, что специалисты министерства в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на фронт отправят военных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые не имеют боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья. Решение принял главнокомандующий ВСУ.

Как пояснили в Генштабе, указанные меры имеют целью улучшить качество работы ТЦК и СП и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах. Отмечалось, что в настоящее время боевой опыт имеют почти 70% военнослужащих ТЦК и СП.

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