Самый сильный подъем в Южной Африке произошел в провинциях, которые пострадали от сильных засух.

По всей Южной Африке ученые заметили необычное явление: земля поднимается.

Измерения показывают постоянный подъем до 2 мм в год во многих регионах. Это происходит медленно, тихо и до недавнего времени неправильно понималось, пишет Earth. В течение десятилетий исследователи считали, что активность мантии Земли, такая как наличие глубокого плюма, объясняет это движение. Эта идея хорошо согласуется с устоявшимися геофизическими моделями.

Но недавние открытия Боннского университета рисуют совершенно иную картину - ту, которая прослеживает эти движенияне до глубин Земли, а до ее пересохшей и высыхающей поверхности.

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Это исследование, проведенное геодезистами и климатологами, предлагает не только объяснение, но и новый способ измерения засухи. Используя сети GPS и спутниковые данные, команда обнаружила, что постепенный подъем Южной Африки обусловлен сокращением запасов воды, а не мантийными силами.

Южная Африка обладает уникальным преимуществом: плотной сетью станций GNSS (Глобальная навигационная спутниковая система), известной как TrigNet. С 2000 по 2021 год данные с 88 из этих станций показали едва заметный, но постоянный вертикальный подъем.

Доктор Макан Карегар из Боннского университета вместе с Кристианом Мильке, Хеленой Герденер и профессором Юргеном Куше тщательно отфильтровали эти данные.

Цель состояла в том, чтобы отделить значимые сигналы от шума. Для этого команда применила анализ сингулярного спектра — метод, который разлагает временные ряды на сезонные, годовые и долгосрочные тенденции. Это позволило увидеть прошлые колебания и определить истинные закономерности подъема.

Большинство станций зафиксировали положительную тенденцию, начиная примерно с 2012 года. "Эти данные показали средний подъем на шесть миллиметров между 2012 и 2020 годами", - объяснил Карегар. Этот сдвиг совпал с засушливыми годами. Но как сухая погода заставляет землю подниматься?

Чтобы понять этот процесс, представьте, что вы нажимаете на губку. Когда вы ее отпускаете, она отскакивает. Земная кора ведет себя похожим образом. Когда вода насыщает землю, она оттягивает ее вниз. Когда вода исчезает — будь то из рек, почвы или водоносных горизонтов — кора отскакивает.

"Во время засух потеря воды из земли может привести к небольшому подъему поверхности Земли, и поэтому ее можно использовать для оценки потери массы воды, предполагая упругую реакцию Земли", - сказал Мильке.

Исследователи сопоставили свои выводы с данными спутников НАСА, которые обнаруживают изменения гравитации Земли, чтобы сделать вывод об изменениях массы. Хотя разрешение спутников ограничено, оно показало ту же тенденцию: в районах, где исчезла вода, земля поднялась.

Дальнейшее подтверждение пришло от гидрологических моделей, таких как GLDAS-Noah и GLWS, которые имитируют круговорот воды. Вместе эти инструменты сформировали последовательную историю обезвоживания поверхности и восходящего движения.

Самый сильный подъем в Южной Африке произошел в провинциях, которые пострадали от сильных засух. Западный Кейп, Гаутенг и Лимпопо показали особенно сильные сигналы.

С 2012 по 2020 год в некоторых регионах наблюдалась потеря массы воды, эквивалентная 0,10 метра воды. Это, в свою очередь, вызвало средний подъем на 6 мм по всей стране.

"Сеть GNSS в Южной Африке имеет потенциал для оценки воздействия засухи на водные ресурсы", - подчеркивают исследователи.

Таким образом, эти модели подъема могут служить косвенными индикаторами того, сколько грунтовых вод было использовано или потеряно — жизненно важная информация для страны, испытывающей дефицит воды.

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