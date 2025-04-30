Путин подписал указ непосредственно перед тем, как покинуть Волгоград.

Российский диктатор Владимир Путин во время поездки в Волгоград для участия в различных мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы в советско-германской войне, подписал указ о присвоении городскому аэропорту названия "Сталинград". Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что переименовать аэропорт Волгограда в "Сталинград" попросил Путина губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, этого хотят участники войны против Украины.

"Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан соответствующий указ", - сказал глава РФ, подчеркнув, что "слово российских военных для него закон".

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РосСМИ уточняют, что Путин подписал соответствующий указ перед тем, как покинуть город.

У Путина заявили о претензиях на Одессу - что известно

Ранее помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Одесса на протяжении двух столетий своей истории "была российским городом". По его словам, многие жители этого города сейчас якобы "не хотят иметь ничего общего с Украиной".

Помощник Путина добавил, что жители регионов Украины, в том числе причерноморских, "должны сами определять свое будущее".

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