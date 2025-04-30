Министр экономики Украины Юлия Свириденко уже направляется в Вашингтон для подписания соглашения.

Украина готова подписать соглашение о природных ресурсах с США и может сделать это уже сегодня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

"Проект соглашения, которое предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины, завершен и может быть подписан уже в среду, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным, поскольку переговоры являются закрытыми. Министр экономики Украины Юлия Свириденко уже направляется в Вашингтон для подписания", - говорится в публикации.

Отмечается, что переговоры по соглашению, которое предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам для разработки природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, продолжаются с февраля. По словам источника, Кабинет министров Украины готов одобрить соглашение, которое должен ратифицировать парламент страны.

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Согласно проекту документа, с которым ознакомилось Bloomberg News, в рамках соглашения США и Украина будут стремиться создать условия для "увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине". Вашингтон также признает намерения Киева по соглашению избежать любого конфликта с его планами по вступлению в Европейский Союз, что долго считалось красной линией для Украины на переговорах.

Еще одним прорывом стало то, что США согласились, что только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет учитываться при расчете их взноса в фонд, согласно документу. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что Вашингтон отказался от своей настойчивости по включению в соглашение десятков миллиардов долларов помощи, предоставленной с начала вторжения России.

Издание отмечает, что подписание соглашения может состояться на фоне растущего разочарования президента Дональда Трампа из-за задержек с заключением соглашения о прекращении огня в войне, которая длится уже четвертый год. Он сомневается в готовности президента России Путина достичь прогресса в реализации мирного плана, который Трамп стремился реализовать в течение первых 100 дней своей новой администрации.

"Согласно документу, соглашение "укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочной реконструкции и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России". Два других технических соглашения, которые будут определять, как будет функционировать совместный фонд, еще не согласованы", - говорится в материале.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сегодня высказал мнение, что в ближайшее время мы услышим о подписании определенной части соглашения о полезных ископаемых. По его словам, это произойдет, "скорее всего, на этой неделе".

27 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Соединенные Штаты Америки договорились, что соглашение о полезных ископаемых не будет включать американскую помощь, предоставленную до подписания документа.

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