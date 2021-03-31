Кравчук предложил России с 1 апреля обеспечить соблюдение всеобъемлющего перемирия, но российская делегация не поддержала инициативу.

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил представителям Российской Федерации с 1 апреля обеспечить соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня, но российская делегация не поддержала инициативу.

Об этом украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщает в социальной сети Facebook по итогам сегодняшнего общего заседания ТКГ на уровне глав делегаций.

В частности, заседание началось с предложения Кравчука «обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого российской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих».

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При этом, это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.

Так, Чевик «предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала».

Как заявила украинская делегация, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

«К сожалению, ни предложение Леонида Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации», -подчеркивается в заявлении.

Также подчеркивается, что «это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе».

В этой связи Кравчук заявил: «Не понимаю, почему Российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей».

В то же время, украинская делегация четко обозначила свою позицию. "Считаем критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением", - подчеркивается в заявлении.

Как заявляет украинская сторона, "продвижение по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим и дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнутое полное и всеобъемлющее прекращение огня".

"Возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня, необходимость которого была декларирована также лидерами Н4 и представителями ОБСЕ является главным условием успешности дальнейших переговоров по всем другим вопросам", - говорится в заявлении.

Обострение на Донбассе

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата».

Также глава государства планировал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами "нормандской четверки".

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Автор: Виталий Саенко