'Это кризис': ВВС США хотят избавиться от своего лучшего в истории истребителя, - The Telegraph

Обслуживание истребителей, претендующих на преждевременное списание, стоит почти полмиллиарда долларов в год.

Военно-воздушные силы США спешат избавиться от своих невидимых истребителей Lockheed Martin F-22 Raptor. Главный аргумент: 32 наименее модернизированные версии Block 20 сверхзвукового истребителя-невидимки пятого поколения непригодны для боевых действий, а вместе их обслуживание стоит почти полмиллиарда долларов в год.

Как пишет The Telegraph, F-22 является самым мощным, самым совершенным истребителем на вооружении США. Вероятно, это самый большой истребитель, построенный на сегодня. Но содержание старых F-22 в эксплуатации непомерно дорого, в то время как ВВС пытаются финансировать ряд новых возможностей, включая новые истребители, бомбардировщики, радиолокационные самолеты, беспилотники, спутники и баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Что не так с F-22

Но согласно новому отчету Управления отчетности правительства США, запланированное списание почти 30-летних Block 20 F-22 привело бы к ослаблению сил Raptor. Сейчас ВВС запретили ликвидировать любые F-22 по крайней мере на несколько лет.

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Это потому, что Block 20 являются тренировочными самолетами. Без них ВВС должны были бы назначить некоторые из своих модернизированных Block 30/35 F-22, которые имеют улучшенные датчики и оружие, для выполнения учебных задач. Конечным результатом будет глубокое сокращение количества F-22, доступных для боя.

"Воздушные силы не задокументировали, как они будут проводить тренировки или испытания F-22 - текущие функции Block 20 - без самолетов Block 20. В нем также не задокументированы вызовы, с которыми могут столкнуться боевые подразделения, если готовые к выполнению задач самолеты Block 30/35 будут использоваться для обучения или испытаний вместо Block 20", - говорится в документе Управления отчетности правительства США.

Сегодня существует 150 боеспособных Block 30/35. Если и когда ВВС снимут с эксплуатации Block 20, останется лишь 129 боеспособных Block 30/35. Остальные действующие F-22 будут направлены на обучение или испытания.

На аэродроме с шестью передовыми эскадрильями, которые летают на F-22 - пять в действующих ВВС, одна - в ВВС Национальной гвардии - ситуация была бы еще более ужасной. Со сложными датчиками и деликатным покрытием, которое обманывает радары, F-22 является привередливым и требует обслуживания. По данным Управления отчетности правительства США, эскадрилье требуется 24 реактивных самолета, чтобы обеспечить 12 реактивных самолетов, доступных для полета в любой день.

Поэтому на практике нет 150 боеспособных F-22. Є 75. Вывод из эксплуатации Block 20 уменьшит это число до 64 или 65. Это ужасно мало, учитывая огромную ответственность, которую несут эскадрильи Raptor. Военно-воздушные силы, да и действительно вся армия США и армия ближайших союзников, рассчитывают на эту крошечную силу F-22, чтобы возглавить борьбу за контроль над воздухом в большой войне, скажем, с Китаем.

Учитывая ставки, ВВС должны быть чрезвычайно осторожными в отношении списания одного F-22, не говоря уже о более 30 из них. Особенно учитывая, что условная замена F-22, истребитель следующего поколения Air Dominance, находится в бюджетном плену, начиная с 2026 года.

Если ВВС и Конгресс США не найдут способа оплатить программу NGAD и Конгресс позволит ВВС вывести из эксплуатации 32 старых F-22, ВВС вскоре могут оказаться в опасном положении: с необходимостью потерять контроль над воздухом в пользу растущих и модернизированных китайских военно-воздушных сил с сокращением и старением парка F-22 - и без помощи на горизонте в течение потенциально десятилетий вперед.

Кризис истребителей

Невероятно, но эти 32 старших Block 20 - не единственные истребители, которых ВВС хотят досрочно списать. Служба также хочет сократить половину своих истребителей-бомбардировщиков Boeing F-15E Strike Eagle, одновременно сокращая количество новых F-15EX, которые она покупает.

Эти сокращения вызвали бы меньше беспокойства, если бы другой серийный истребитель ВВС, Lockheed Martin F-35 Lightning II, не был такой катастрофой. Воздушные силы отстают на десятилетия и превышают бюджет на сотни миллиардов долларов по сравнению с первоначальным планом приобретения более 1700 самолетов F-35. Ни одного нового F-35 не было получено в течение года.

"Воздушные силы переживают кризис истребителей. Но этот кризис не решит списание тренировочных самолетов и сокращение силы превосходства в воздухе, которая, вероятно, уже слишком мала", - пишет издание.

Другие новости ВВС США

В отчете Счетной палаты США говорится о том, что по состоянию на март 2023 года лишь 55% истребителей F-35 способны выполнять боевые задачи.

В конце мая в США разбился экспериментальный истребитель F-35 стоимостью 135 миллионов долларов.

В Турции заявили, что их новый истребитель KAAN лучше американского F-35, поскольку имеет два двигателя, что означает большую мощность, а его радары "видят" на большее расстояние.

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