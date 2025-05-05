'Красные линии': Трамп ответил, при каких условиях США выйдут из переговоров по войне

Американский лидер откровенно отметил, что есть "хорошие шансы" завершить эту войну, но избежал деталей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США имеют "очень хорошие шансы" прекратить войну в Украине. Впрочем, во время интервью NBC News он уклонился от ответа, что может стать решающим для решения выйти из мирных переговоров.

Отвечая на вопрос, что для него является красной линией, моментом, когда стоит сказать: "Вот и все, мы уходим (выходим из переговоров - УНИАН)?", Трамп сказал:

"Ну, ты же знаешь. То есть, возможно, когда-то я это скажу... Я не могу... Возможно, это невозможно сделать (завершить войну - УНИАН)"

Трамп добавил, что "существует огромная ненависть между этими двумя мужчинами (Путиным и Зеленским - УНИАН), некоторыми солдатами и генералами". В то же время лидер США добавил, что "у нас есть очень хорошие шансы" завершить войну.

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Интервьюер уточнила, произойдет ли это быстро, если Трамп пойдет на окончательное прекращение обмена военной информацией и разведывательными данными.

"Я не хочу этого сейчас говорить. Еще рано об этом говорить. Я не хочу вступать в этот спор", - добавил Трамп.

Трамп и война в Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против России, если Кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению.

Трамп также заявил, что России не нужна часть Украины, она "хочет все".

"Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та часть, которую она имеет сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали", - заявил он.

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