Есть несколько подходов к тому, как определить лидера рейтинга.

Какой город является крупнейшим в мире? Ваша интуиция может подсказывать, что это где-то в Азии, и это неплохая идея - но вариантов там куча. Обычно лидером называют Токио с его 37 миллионами населения. Но здесь есть несколько нюансов.

Когда речь идет о крупнейших городах мира, подсчет почти всегда включает не только административные границы самого города, но и его агломерацию, то есть все ближайшие городки и села, которые экономически непосредственно связаны с главным городом. В случае с Токио в самом городе всего около 9,5 млн человек.

Если же считать население исключительно в административных границах города и не считать агломерацию, то ситуация не упрощается, а лишь усложняется. И вот почему.

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Как пишет IFL Science, самым большим городом планеты по количеству населения в пределах одного муниципалитета является - ни за что не догадаетесь - Чунцин с его 32 миллионами населения. Это муниципалитет центрального подчинения в Китае, который одновременно является "городом" и "регионом".

Имея площадь более 82 400 квадратных километров, Чунцин территориально равен трем средним областям Украины. Огромный город, не так ли? Нет, не так! Потому что Чунцин - это не город в привычном понимании этого слова. Это муниципалитет, который напрямую подчиняется правительству Китая.

Дело в том, что в китайском законодательстве нет такой административной единицы, как город или село. Там есть просто административно-территориальные единицы разного уровня - от провинции (или ее аналога) до уезда (или его аналога).

Так что по правовому статусу Чунцин похож на города Киев и Севастополь в Украине. Но с той разницей, что Киев и Севастополь - это плотно застроенная территория с относительно небольшой частью условно "сельской местности". А вот в Чунцине плотная городская застройка составляет менее 2% территории, и проживает там только 20 миллионов человек, из которых половина приходится на то, что условно можно назвать "малый Чунцин", а остальные - в других "городах" муниципалитета Чунцин.

Так какой же город де-факто является крупнейшим в мире - Чунцин или Токио? Опять не так. Если считать только население плотной городской застройки без агломерации, то лидером является Шанхай с его 25 миллионами населения.

Хотя Шанхай имеет тот же правовой статус муниципалитета центрального подчинения, в плотности населения он кардинально отличается от Чунцина. Площадь Шанхая составляет лишь около 6300 км кв (для сравнения Черновицкая область Украины составляет не намного больше - 8097 км кв), и это почти сплошная городская застройка или типичный пригород. Фактически это действительно один большой город - крупнейший на планете по количеству населения в наше время.

Но если считать именно территорию, то формально Чунцин является крупнейшим городом мира по площади.

Другие интересные материалы о населении мира

Как писал УНИАН, в XXI веке человечество достигнет пика своей численности, после чего количество населения планеты начнет постепенно сокращаться. Другими словами, человечество начнет вымирать уже в этом веке.

Также мы рассказывали, что население Китая уже начало сокращаться, и некогда самая большая по населению страна мира сегодня находится лишь на втором месте по этому показателю.

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