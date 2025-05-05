Трамп приказал открыть самую суровую тюрьму США

Алькатрас снова откроет двери для самых жестоких преступников Соединенных штатов, объявил президент.

Президент США Дональд Трамп приказал возобновить работу федеральной тюрьмы Алькатрас. Она снова должна стать местом содержания самых жестоких преступников.

Как сообщил Трамп в соцсети Х, американская судебная система якобы слишком мягкая в отношении преступников. Впрочем, его администрация положит конец ситуации, когда серийные преступники остаются на свободе.

"Сегодня я поручаю Бюро тюрем, вместе с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности, открыть полностью реконструированный и значительно расширенный Алькатрас, чтобы там содержались самые жестокие и опасные преступники Америки. Открытие Алькатраса снова станет символом ЗАКОНА, ПОРЯДКА И СПРАВЕДЛИВОСТИ. Мы сделаем АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ ВНОВЬ!", - отметил он.

Видео дня

Что известно о тюрьме Алькатрас

Федеральная тюрьма Алькатрас расположена на одноименном острове в заливе Сан-Франциско и действовала с 1934 по 1963 год. Она была одной из самых известных и самых суровых тюрем в США.

Алькатрас служил местом содержания самых опасных заключенных, которые не поддавались дисциплине в других тюрьмах. Объект имел чрезвычайно высокий уровень охраны, со строгим режимом, постоянным патрулированием и строгими правилами поведения.

Тюрьма рассчитывалась примерно на 300 заключенных, хотя редко заполнялась полностью. Там отбывали наказание знаменитые заключенные, в частности Аль Капоне, Джордж Келли, Элвин Карпис, Роберт Страуд.

Официально зарегистрировано 14 попыток побега 36 заключенных. Самая известная - в 1962 году, когда Фрэнк Моррис и братья Англин сбежали из камеры через вентиляционное отверстие. Их судьба до сих пор неизвестна.

Причины закрытия тюрьмы - высокая стоимость содержания (в несколько раз дороже других тюрем) и физический износ зданий. Сегодня бывшая тюрьма Алькатрас является музеем и национальным историческим объектом, который ежегодно посещают миллионы туристов.

Вас также могут заинтересовать новости: