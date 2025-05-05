Трамп приказал открыть самую суровую тюрьму США

Президент США Дональд Трамп приказал возобновить работу федеральной тюрьмы Алькатрас. Она снова должна стать местом содержания самых жестоких преступников.
Как сообщил Трамп в соцсети Х, американская судебная система якобы слишком мягкая в отношении преступников. Впрочем, его администрация положит конец ситуации, когда серийные преступники остаются на свободе.
"Сегодня я поручаю Бюро тюрем, вместе с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности, открыть полностью реконструированный и значительно расширенный Алькатрас, чтобы там содержались самые жестокие и опасные преступники Америки. Открытие Алькатраса снова станет символом ЗАКОНА, ПОРЯДКА И СПРАВЕДЛИВОСТИ. Мы сделаем АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ ВНОВЬ!", - отметил он.
Что известно о тюрьме Алькатрас
Федеральная тюрьма Алькатрас расположена на одноименном острове в заливе Сан-Франциско и действовала с 1934 по 1963 год. Она была одной из самых известных и самых суровых тюрем в США.
Алькатрас служил местом содержания самых опасных заключенных, которые не поддавались дисциплине в других тюрьмах. Объект имел чрезвычайно высокий уровень охраны, со строгим режимом, постоянным патрулированием и строгими правилами поведения.
Тюрьма рассчитывалась примерно на 300 заключенных, хотя редко заполнялась полностью. Там отбывали наказание знаменитые заключенные, в частности Аль Капоне, Джордж Келли, Элвин Карпис, Роберт Страуд.
Официально зарегистрировано 14 попыток побега 36 заключенных. Самая известная - в 1962 году, когда Фрэнк Моррис и братья Англин сбежали из камеры через вентиляционное отверстие. Их судьба до сих пор неизвестна.
Причины закрытия тюрьмы - высокая стоимость содержания (в несколько раз дороже других тюрем) и физический износ зданий. Сегодня бывшая тюрьма Алькатрас является музеем и национальным историческим объектом, который ежегодно посещают миллионы туристов.