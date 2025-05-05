В начале недели, 5 мая, в Киев придет похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение дня столики термометров в столице покажут +13°...+16°. Ожидается пасмурная погода, небо затянет облаками, возможен кратковременный дождь.
Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти, 741-744 миллиметра ртутного столба.
Погода сегодня - прогноз на 5 мая
Во Львове в понедельник будет пасмурно, дождь. Ночью +8°, днем +12°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +13°.
В Тернополе 5 мая ночью будет +10°, днем +13°, пасмурно, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +11°, днем +16°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +11°, днем +13°, дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +16°, облачно с прояснениями, ливень.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, дождь.
В Виннице сегодня будет +11°...+19°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+19°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ночью +12°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+18°, дождь.
В Одессе 5 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +18°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +25°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +19°, пасмурно, небольшой дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +5°...+21°.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +25°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +26°.