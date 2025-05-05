Война в Украине - это лишь маленький процент в приоритетах Трампа.

Для Дональда Трампа война в Украине не является приоритетом, это скорее неприятная ноша, которая досталась ему от предшественника. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию "Радио Свобода".

Он отмечает, что нынешняя администрация США, как и другие администрации до этого, воспринимает Россию, как супердержаву, условно, как Советский Союз, поэтому считает, что ее нельзя победить, и есть красные линии, которые обязательно приведут к Армагеддону и Третьей мировой войне.

"И поэтому много оружия давать нельзя. Надо дать столько, чтобы мы, условно говоря, держали руку на пульсе. Но больше не надо. Потому что может кто-то возьмет и нажмет на кнопку. В случае Трампа это еще более радикализированная позиция", - пояснил Пристайко.

Видео дня

Он добавил, что война в Украине - это лишь маленький процент в приоритетах Трампа:

"Он не беспокоится, как мы с вами, об окончании войны. Это то, что досталось ему от Джо Байдена, очень неприятная ноша, которую трудно бросить, как чемодан без ручки. Но это точно не является его приоритетом. У него другие приоритеты".

И, добавляет экс-министр, нужно понять, что главным акцентом у Трампа является Китай.

"В его мире Россия, Украина, война - это где-то мелкая региональная война в Европе, с которой почему-то Европа не может справиться. И сколько можно повторить, сто раз вам говорил: "Возьмите там и сделайте что-нибудь. У меня есть другие проблемы. У меня три четверти моего товарооборота со странами Азии. И там постоянные проблемы. Там растет Китай". Вот что его проблема. Не Украина", - объясняет он.

Заявления Трампа о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против России, если Кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению.

В то же время он заявил, что уступкой России на переговорах о мире является отказ от захвата всей Украины.

Потому что Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та часть, которую она имеет сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали".

Вас также могут заинтересовать новости: