'План разваливается': США могут отменить разработки невидимого истребителя F-35, - The Telegraph

Авиационный эксперт Билл Свитман называет F-35 "крушением поезда на триллион долларов".

ВВС США рассматривают возможность отмены многомиллиардных усилий на разработку нового невидимого истребителя.

Как пишет The Telegraph, первый намек на проблемы появился 13 июня, когда начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Алвин предложил руководителям службы рекомендовать изменить конфигурацию, отложить или даже отменить программу NGAD в рамках бюджета правительства США на 2026 год. Хотя законодатели еще не завершили Бюджет-2025, военное руководство уже пишет свои предложения на следующий год.

В 2026 году Оллвин заявил, что ожидает, что ВВС США придется сделать трудный выбор, чтобы придерживаться своего обычного бюджета в 200 миллиардов долларов. Несколько лет назад инфляция снизила покупательную способность сервиса. А законодатели-республиканцы, получившие контроль над Палатой представителей США на выборах 2022 года, боролись за повсеместное сокращение федеральных расходов. Эти и другие фискальные силы создают бюджетные препятствия ровно в то самое время, когда несколько основных программ ВВС США требуют все больше денег.

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Проблемные F-35

Эти программы включают усилия стоимостью 200 миллиардов долларов США для создания по меньшей мере 100 новых бомбардировщиков-невидимок Northrop Grumman B-21 Raider. Также наращивается производство новых танкеров, радиолокационных самолетов, спасательных вертолетов. Но большая проблема заключается не в этих самолетах, а в многоцелевом истребителе-невидимке Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Военно-воздушные силы США разработали F-35 в конце 1990-х и в начале 2000-х годов как доступную замену тысячам старых истребителей F-16 и штурмовиков A-10. Все время ВВС США планировали закупить более 1700 F-35. F-35 классифицируется как пятое поколение, как и Raptor: он должен быть более мощным, чем все, кроме нескольких современных китайских и российских самолетов.

Но поставки самолетов F-35 стоимостью 80 миллионов долларов эскадрильям ВВС США остановились в прошлом году, поскольку ВВС США и Lockheed Martin пытались завершить испытания новейшего программного обеспечения этого типа. Сегодня на хранении находятся десятки полных F-35 ВВС США, ожидая программного обеспечения. Это истребители стоимостью миллиарды долларов, которые даже не доступны для передовых эскадрилий.

Стоимость и сроки для тестирования программного обеспечения, его инсталляции и окончательной доставки сохраненных программ постоянно увеличиваются. И хотя поставки могут возобновиться этим летом, Lockheed может потребоваться еще год, чтобы передать последний реактивный самолет, который хранится.

"План разваливается"

Авиационный эксперт Билл Свитман называет F-35 "крушением поезда на триллион долларов". Истребитель съедает бюджет ВВС США и заставляет службу переосмысливать свой следующий истребитель.

Все еще возможно, что ВВС США будут продолжать запланированную программу NGAD - или Конгресс США заставит это сделать. Если проект нового истребителя развалится, лидеры ВВС США могут собрать другие системы в своеобразную замену. F-35 и новые F-15EX могут бороться за контроль над воздухом вместе с устаревшими F-22, поскольку новые поколения высокопроизводительных беспилотных летательных аппаратов поступают на вооружение - и докажут, смогут ли они взять на себя бремя превосходства в воздухе.

Но это рискованно. С момента появления авиации более века назад пилотируемые истребители контролировали воздух. Можно предположить, что они будут продолжать контролировать воздух. Если ВВС США не смогут найти способ разработать и поставить на вооружение самые современные истребители, они могут обнаружить, что больше не доминируют.

И это может означать, что доминирует какая-то другая сила. ВВС Китая, например.

"Ссылаясь на высокую стоимость так называемой программы "Доминирование в воздухе следующего поколения" и конкурирующие требования других проектов, лидеры ВВС США предупредили, что у них, возможно, не останется другого выбора, кроме как отменить NGAD - и найти другие способы получить контроль над воздухом в будущие войны", - пишет издание.

Это потрясающее событие для сторонников американских ВВС. В течение многих поколений вся армия США полагалась на ВВС для достижения превосходства в воздухе даже против самого решительного и опытного врага, предоставляя свободу действий войскам на земле и кораблям в море.

На протяжении многих поколений ВВС США контролировали воздух с помощью лучших в мире истребителей и высококвалифицированных пилотов. В конце холодной войны и в 2000-х годах истребитель Boeing F-15C Eagle был лучшим истребителем в мире. Позже эту позицию занял Lockheed Martin F-22 Raptor.

Несколько последних десятков F-15C наконец вышли из эксплуатации после пяти десятилетий службы. Примерно 180 самолетам F-22 исполняется 20 лет. Военно-воздушные силы США уже попросили у Конгресса США разрешения вывести из эксплуатации три десятка F-22 с наименьшими возможностями, чтобы высвободить миллиард долларов для других приоритетов - законодатели пока отклонили этот запрос.

Еще год назад исчезновение нескольких последних F-15C "четвертого поколения" и преклонный возраст F-22 "пятого поколения" не были кризисом. Военно-воздушные силы США годами, преимущественно тайно, работали над разработкой нового истребителя "шестого поколения" в рамках программы NGAD. Новый пилотируемый боевой самолет сочетал бы высокую скорость, большую дальность и невидимость от радаров - и должен был бы нести мощные ракеты нового поколения, а также летать и воевать в строю с дронами, управляемыми ИИ.

По состоянию на весну этого года ВВС США планировали приобрести 200 новых реактивных самолетов, начиная с 2030-х годов. Сейчас этот план разваливается.

Истребители F-35 - последние новости

В отчете Счетной палаты США говорится о том, что по состоянию на март 2023 года лишь 55% истребителей F-35 способны выполнять боевые задачи.

В конце мая в США разбился экспериментальный истребитель F-35 стоимостью 135 миллионов долларов.

В Турции заявили, что их новый истребитель KAAN лучше американского F-35, поскольку имеет два двигателя, что означает большую мощность, а его радары "видят" на большее расстояние.

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