Кубилюс предложил закупать вооружение непостредственнно у украинских производителей.

ЕС готов значительно увеличить поддержку Украины, если президент США Дональд Трамп не сможет убедит российского лидера Владимира Путина заключить мир. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в соцсети X, отметив, что это будут "убедительные аргументы в пользу мира".

Он отметил, что до сих пор ЕС и США предоставляли около 40 млрд евро военной помощи Украине в год. Однако эти средства можно использовать эффективнее, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.

Он подчеркнул, что стоимость современного вооружения, произведенного в Украине, примерно вдвое меньше, чем стоимость производства в ЕС или США.

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"Это фактически удвоило бы объем оружия, которое Украина получает за те же 40 млрд евро. Реальная стоимость нашей поддержки выросла бы до 80 млрд евро", - подчеркнул он.

Он также подчеркнул эффективность новых безопасностных кредитов ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. Именно так, по его словам, должна работать формула "Мир через силу".

Помощь Украине - новости

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия в Чехию с официальным визитом сообщил, что Киев и Прага готовятся сотрудничать в направлении военной авиации. Также он сообщил, что Украине в 2025 году могут передать еще 1,8 млн снарядов в рамках чешской инициативы по снабжению боеприпасами.

Кроме того, издание NYT писало, что Украина получит модернизированную систему противовоздушной обороны Patriot, которая ранее базировалась в Израиле. Также ведутся переговоры с союзниками о возможной передаче еще одной установки из Германии или Греции.

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