ЕС готов значительно увеличить поддержку Украины, если президент США Дональд Трамп не сможет убедит российского лидера Владимира Путина заключить мир. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в соцсети X, отметив, что это будут "убедительные аргументы в пользу мира".
Он отметил, что до сих пор ЕС и США предоставляли около 40 млрд евро военной помощи Украине в год. Однако эти средства можно использовать эффективнее, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.
Он подчеркнул, что стоимость современного вооружения, произведенного в Украине, примерно вдвое меньше, чем стоимость производства в ЕС или США.
"Это фактически удвоило бы объем оружия, которое Украина получает за те же 40 млрд евро. Реальная стоимость нашей поддержки выросла бы до 80 млрд евро", - подчеркнул он.
Он также подчеркнул эффективность новых безопасностных кредитов ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. Именно так, по его словам, должна работать формула "Мир через силу".
Помощь Украине - новости
Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия в Чехию с официальным визитом сообщил, что Киев и Прага готовятся сотрудничать в направлении военной авиации. Также он сообщил, что Украине в 2025 году могут передать еще 1,8 млн снарядов в рамках чешской инициативы по снабжению боеприпасами.
Кроме того, издание NYT писало, что Украина получит модернизированную систему противовоздушной обороны Patriot, которая ранее базировалась в Израиле. Также ведутся переговоры с союзниками о возможной передаче еще одной установки из Германии или Греции.