Облачность станет больше, дожди и грозы продолжатся.

Начало недели в Украине будет дождливым и с контрастами температур. Осадки ожидаются на западе, в большинстве центральных областей, также местами на севере, в Николаевской и Харьковской областях. На юго-востоке сохранится тепло +23°...+26°, а на остальной территории температура упадет до +17°...+23°, в большинстве западных областей похолодает до +12°...+16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +12°, днем +19°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, дождь. Ночью +8°, днем +12°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +13°.

В Тернополе 5 мая ночью будет +10°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +11°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +11°, днем +13°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +16°, облачно с прояснениями, ливень.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, дождь.

В Виннице сегодня будет +11°...+19°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+19°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +12°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+18°, дождь.

В Одессе 5 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +18°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +19°, пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +5°...+21°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +26°.

5 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

5 мая - День Луки. По народному календарю, в этот день необходима сажать лук.

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