Начало недели в Украине будет дождливым и с контрастами температур. Осадки ожидаются на западе, в большинстве центральных областей, также местами на севере, в Николаевской и Харьковской областях. На юго-востоке сохранится тепло +23°...+26°, а на остальной территории температура упадет до +17°...+23°, в большинстве западных областей похолодает до +12°...+16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +12°, днем +19°.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно, дождь. Ночью +8°, днем +12°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
- В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +13°.
- В Тернополе 5 мая ночью будет +10°, днем +13°, пасмурно, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +11°, днем +16°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +11°, днем +13°, дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +16°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, дождь.
- В Виннице сегодня будет +11°...+19°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+19°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет ночью +12°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+18°, дождь.
- В Одессе 5 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +18°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +19°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +5°...+21°.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +25°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +26°.
5 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды
5 мая - День Луки. По народному календарю, в этот день необходима сажать лук.