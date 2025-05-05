5 мая в Украине будет дождить, температура снизится / фото УНИАН, Александр Синица

Начало недели в Украине будет дождливым и с контрастами температур. Осадки ожидаются на западе, в большинстве центральных областей, также местами на севере, в Николаевской и Харьковской областях. На юго-востоке сохранится тепло +23°...+26°, а на остальной территории температура упадет до +17°...+23°, в большинстве западных областей похолодает до +12°...+16°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +12°, днем +19°.
  • Во Львове в понедельник будет пасмурно, дождь. Ночью +8°, днем +12°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
  • В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +13°.
  • В Тернополе 5 мая ночью будет +10°, днем +13°, пасмурно, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +11°, днем +16°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +11°, днем +13°, дождь.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +16°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, дождь.
  • В Виннице сегодня будет +11°...+19°, небольшая облачность, дождь.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +17°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+19°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет ночью +12°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+18°, дождь.
  • В Одессе 5 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +18°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +9°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +11°, а днем +19°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +5°...+21°.
  • В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +25°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +26°.
5 мая с запада в украину придет похолодание / фото УНИАН

5 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

5 мая - День Луки. По народному календарю, в этот день необходима сажать лук. 

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