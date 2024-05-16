Турецкая компания TAI намерена поставить 20 истребителей пятого поколения KAAN до 2028 года.

Генеральный директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Темел Котил поделился важной информацией о национальном боевом самолете KAAN, заявив, что турецкий истребитель лучше американского F-35. Об этом сообщает издание Turkiye Newspaper.

"Этот самолет лучше, чем F-35. F-35 несет 6 тонн, этот несет 10 тонн боеприпасов. У него два двигателя по сравнению с одним двигателем F-35. Наличие двух двигателей означает большую мощность, а радары "видят" на большее расстояние", – говорит Темел Котил.

Наиболее интересной является информация относительно планов строительства KAAN. По словам гендиректора, Турция планирует до 2028 года поставить своим Воздушным силам 20 таких истребителей, а в период с 2030 по 2033 год – "гораздо больше".

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При этом в конце десятилетия KAAN должен получить новый двигатель турецкого производства: сейчас самолет использует американский General Electric F110-GE-129.

Эксперты восприняли заявление в качестве пиар-хода. Тем более, что, по их мнению, Турция будет вынуждена искать сторонних покупателей на свой самолет, чтобы избежать стремительного роста себестоимости машины. Среди потенциальных партнеров программы называют Пакистан.

Украина хочет получить новые истребители

Ранее, напомним, стало известно, что Украина может закупить турецкие истребители пятого поколения KAAN. "Мы не только купим, но и будем использовать. Мы знаем, где его использовать", – заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

Однако это точно не вопрос ближайшего времени, ведь самолет еще не готов. Пока что основные надежды Киева связаны с истребителями четвертого поколения F-16, которые, по последним данным Украина должна получить "в течение месяцев".

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