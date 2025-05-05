Трамп также заявил, что не рассматривал возможность встречи с путиным в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его советники провели несколько хороших обсуждений по России и Украине в последние дни, пишет Reuters.

В частности, у Трампа спросили, планирует ли он встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, когда он посетит ее в конце этого месяца.

Трамп ответил, что не думал об этом, но заявил, что в последние дни "у нас было несколько очень хороших дискуссий" о России и Украине, при этом не сообщил дополнительных деталей.

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Также ранее в интервью NBC News Трамп выразил надежду на то, что он приблизился к достижению мирного соглашения между Украиной и Россией, при этом заявил, что США сейчас "ближе к одной стороне конфликта.

"Я действительно считаю, что мы ближе к одной стороне, и, возможно, не так близки к другой. Но посмотрим. Я бы не хотел говорить, к какой из них мы ближе", - заявил он.

Трамп и война в Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против России, если Кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению.

Трамп также заявил, что России не нужна часть Украины, она "хочет все".

"Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та часть, которую она имеет сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали", - заявил он.

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