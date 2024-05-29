Истребитель упал возле международного аэропорта в Альбукерке. Пилот госпитализирован в больницу Университета Нью-Мексико.

В США возле международного аэропорта Альбукерке, штат Нью-Мексико разбился истребитель F-35 стоимостью 135 миллионов долларов, пилот госпитализирован.

Как сообщает CBS News со ссылкой на чиновников Министерства обороны, самолет был опытной моделью истребителя F-35 стоимостью 135 миллионов долларов, которую поставляла компания Lockheed Martin. По словам чиновников, самолет вылетел из Альбукерке и направлялся на авиабазу Эдвардс в Южной Калифорнии, которая находится более чем в 1100 километрах от Альбукерке.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как обгоревшие обломки самолета горят в поле на обочине дороги, а пожарные пытаются потушить пламя.

По сообщению CBS News, пилот был в сознании и его доставили в больницу Университета Нью-Мексико. Неизвестно, был ли пилот военнослужащим ВВС или гражданским лицом.

New York Post отмечает, что это уже вторая авиакатастрофа с участием военного самолета в Нью-Мексико за два месяца. В апреле F-16 Fighting Falcon упал в отдаленной местности вблизи авиабазы Холломан в южной части штата.

Истребители F-35 - что известно

Существует три версии истребителя F-35 - вариант для Воздушных сил США (F-35A), самолет для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании (F-35B) и модификация для ВМС США (F-35C).

Главная особенность самолета - низкая радиолокационная заметность. Стандартная боевая загрузка в стелс-режиме - две управляемые бомбы и две ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM. Кроме того, F-35 официально сертифицировали для перевозки ядерных бомб B61-12. Среди недостатков F-35 эксперты называют высокую цену.

Вас также могут заинтересовать новости: