Узнайте, какой профессии посвящен сегодняшний праздник и какие есть приметы дня.

Каждому украинцу стоит знать, какой праздник 5 мая отмечают в мире и в Украине, какие, по давним верованиям, существуют запреты и кого стоит поздравить с Днем ангела. Забегая вперед, скажем, что сегодня поздравляют представителей одной профессии, а народные приметы запрещают ходить в лес.

Какой сегодня праздник церковный

Первый праздник сегодня, о котором знают православные христиане - день памяти светлой святой Ирины Македонской. Ее память чтут не только в церкви, но и в народе, поэтому именно отмечают 5 мая праздник под названием Арина Рассадница. Второе важное торжество - день памяти иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Оба праздника отмечаются по новому календарю ПЦУ.

По старому стилю отмечается день памяти двух святых - преподобного Виталия и преподобного Теодора Сикиота. Ранее мы подробно говорили о том, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать.

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Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране 5 мая нет никаких праздников, которые могли бы отмечаться на государственном уровне, однако есть неофициальные торжества. Что за праздник сегодня знают медики - в эту дату они поздравляют своих коллег из отделения акушерства и гинекологии, ведь 5 мая во всем мире встречают Всемирный день акушерки.

Также для украинцев важно помнить и чтить тех, кто родился в нашей стране в то или иное время и внес ощутимый вклад. Именинниками 5 мая стали писатели Сидор Воробкевич, Ирина Вильде и Анатолий Димаров, публицист и философ Юрий Липа, боксер Денис Беринчик.

Какой сегодня праздник в мире

Как уже было сказано выше, 5 мая акушерки во всем мире принимают поздравления. Без таких профессионалов не обходится чудо рождения жизни. Эти врачи не только принимают ребенка, но и борются за жизнь и здоровье матери, поэтому Всемирный день акушерки - важное торжество.

Интересно, что сегодня за праздник в других странах:

в Португалии - День португальского языка;

в Австралии - День труда;

в Америке - День большого сэндвича.

в Японии и Южной Корее - День детей.

На мировом уровне также отмечают День борьбы за права людей с инвалидностью и День Европы.

Также 5 мая родились всемирно известные личности - революционер Оливер Кромвель, философ Серен Кьеркегор, теннисист Карлос Алькрас, актер Крис Браун, певица Адель.

Какой сегодня праздник по народному календарю

Особенно важен праздник сегодня для дачников - в день Арины Рассадницы необходимо проводить время на огороде. Нужно сажать овощи и цветы, особенно лук и луковичные культуры. Для счастья и здоровья стоит собрать целебные травы и сварить из них отвар, а также съесть половинку луковицы.

Что нельзя делать на праздник 5 мая

Не особенно важно, какой вы отмечаете праздник сегодня - церковный или народный, приметы гласят, что в эту дату категорически запрещено потакать лени, это считается грехом. Желательно чем-то себя занять, бездельничать 5 мая не стоит. Также не думайте о том, чтобы идти в лес - слишком высок риск встречи со змеями и агрессивными зверями.

Приметы погоды позволяют узнать, чего ждать в будущем:

если ночью ударил мороз, то до конца месяца еще возможны заморозки;

прилетели стрижи - к потеплению;

если прогремел гром, то хорошо уродят ягоды;

радуга предвещает богатый урожай мёда.

Погода 5 мая почти во всех областях Украины будет пасмурной и дождливой, а температура воздуха снизится.

У кого День ангела сегодня

Если вы отмечаете День ангела по новому стилю, календарю ПЦУ, то поздравьте Адриана, Якова и Ирину. Тем, кто привык справлять именины по старому стилю, нужно отправить открытку Виталию, Всеволоду, Гавриилу, Климу, Луке, Остапу, Платону и Федору.

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