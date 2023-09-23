Согласно отчету, по состоянию на март 2023 года только 55% истребителей пятого поколения F-35 были способны выполнять боевые задачи.

Счетная палата США в своем отчете раскрыла количество боеспособных истребителей F-35 в составе армии США. Речь идет о половине от общего количества бортов. Об этом пишет издание Breaking Defense.

Согласно отчету, по состоянию на март 2023 года только 55% истребителей пятого поколения F-35 были способны выполнять боевые задачи. При этом целевыми показателями боеспособности F-35A определены 90%, а для версии F-35B (сокращенный взлет, вертикальная посадка), а также палубной версии F-35C - 85%. Отметим, что по оценкам во всех вооруженных силах США уже эксплуатируется примерно 550 F-35 всех версий.

Такой низкий процент связан с систематическими проблемами обслуживания. Речь идет о нехватке военных ремонтных мощностей, недостаточном количестве запасных частей и высокой зависимости от подрядчиков.

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По обнародованной информации, на март 2023 года накопилось более 10 тысяч деталей, которые ожидали своего ремонта. И хотя по плану именно на военных протяженностях должно было ремонтироваться 65% деталей, сейчас Пентагон направляет 73% всех комплектующих к производителям, что занимает вдвое больше времени.

Дополнительную проблему создало то, что производители не очень активно делятся технической информацией, которая необходима военным для ремонта материальной части и обслуживания программного обеспечения.

Еще одним сложным моментом оказалось то, что существует сразу 14 версий самолета F-35, которые имеют определенные отличия. Это добавляет сложности в логистике и обслуживании.

Кто покупает истребители F-35

В начале марта 2023 года стало известно, что Румыния готовится купить американские истребители F-35. Все процедуры подписания контракта на приобретение этих самолетов собираются подписать либо в этом году, либо не позднее следующего. Первую эскадрилью этих истребителей румынское министерство обороны ожидает получить после 2030 года.

В 2021 году сообщалось, что истребители F-35 приобретет Швейцария. Страна выделила на это 5,5 миллиардов долларов.

В Воздушных силах Таиланда заявили, что Соединенные Штаты отказались продавать стране истребители F-35. Причиной называют проблемы с обучением личного состава и техническим обслуживанием.

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