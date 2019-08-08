Выстоять в Софии: анонс матча ЦСКА - Заря

Смогут ли луганчане продолжить побеждать в Лиге Европы?

8 августа на стадионе "Васил Левски" в Софии пройдет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между местным ЦСКА и луганской "Зарей".

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Начало встречи - в 20:30.

ЦСКА - Заря: где смотреть матч квалификации Лиги Европы

"Заря": максимальный результат, но по игре остаются вопросы

В этом сезоне луганчане впервые за много лет стартовали без Юрия Вернидуба - тренер покинул команду, а его место занял Виктор Скрипник, который успел поработать с "Вердером" в Бундеслиге и привести "Ригу" к чемпионству и завоеванию Кубка в Латвии.

Если в игровом плане команда только создается, то за результаты специалиста уже стоит похвалить. В чемпионате Украины "Заря" добыла победу над "Ворсклой" (1:0) и сыграла вничью с "Днепром-1" (1:1), а в еврокубках вовсе добыла две победы.

Правда, соперник был весьма посредственный - черногорская "Будучность". В гостях украинцы фактически закрыли вопрос, оформив победу со счетом 3:1. В Запорожье луганчане победили более скромно - 1:0, да еще и имея преимущество после двух удалений у черногорцев. За пассивную игру трибуны даже освистали команду Скрипника после финального свистка.

Есть у "Зари" серьезная кадровая потеря - травма Артема Громова, который забил три из четырех мячей в ворота "Будучности". Это лидер луганчан, заменить которого будет непросто. При этом один из возможных вариантов - форвард киевского "Динамо" Назарий Русин, который на днях перешел в команду на правах аренды.

Любопытный момент: Скрипник в прошлом году встречался с ЦСКА в квалификации Лиги Европы во главе "Риги". Команда украинского тренера тогда уступила на выезде 0:1, а затем победила дома 1:0, но по итогам серии пенальти дальше прошли болгары. Этот опыт обязательно поможет тренеру в предстоящем матче.

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ЦСКА: хорошие времена давно позади

Софийский клуб является самым титулованным в своей стране. "Армейцы" становились чемпионами 31 раз, а еще у них в активе есть 21 Кубок Болгарии и 4 Суперкубка.

Тем не менее, последнее чемпионство датировано еще 2008-м годом. В 2015-м вовсе случилась печальная история - клуб из-за долгов был лишен профессионального статуса и оказался в третьем дивизионе. Там команда обыгрывала почти всех и стала чемпионом, после чего политическая элита страны помогла ЦСКА вновь вернуться в элиту.

Все достижения, среди которых и два полуфинала Кубка европейских чемпионов (1967, 1982), остались в прошлом. Сейчас ЦСКА находится в тени "Лудогорца" - команды, которая стала лицом болгарского футбола в последние годы. Софийскому клубу оставалось смириться со статусом второго номера.

Летом команду возглавил Любко Петрович, который сменил Добромира Митрова. Тренерские перестановки - привычное дело для клуба. Что касается состава команды, то здесь лидерами являются легионеры, среди которых - несколько португальцев. Главной звездой можно считать полузащитника Тьагу Родригеша, который стабильно выступает за "армейцев" с позапрошлого года.

ЦСКА преодолел уже два этапа отбора ЛЕ. Болгарские "армейцы" прошли черногорский "Титоград" (4:0, 0:0), а затем в серии пенальти одолели хорватский "Осиек" (1:0, 0:1 и 4:3 по пенальти).

На внутренней арене позади уже четыре тура нового сезона и пока у ЦСКА в активе две победы при одной ничьей и одном поражении. В целом при новом главном тренере софийская команда пока не может найти свою игру.

Ориентировочные составы

ЦСКА: Черняускас, Занев, Бодуров, Альбентоса, Томаш, Фаббрини, Родригеш, Бикел, Малинов, Джеферсон, Соу

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Леднев, Русин.

Слова перед матчем

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Знаю наш распорядок и календарь. Сыграли с "Днепром-1", теперь надо переключаться на Лигу Европы. Хорошо знаю софийский ЦСКА, в прошлом году играли с ними, когда я тренировал "Ригу". Мы играем на выезде, там легкой жизни не будет, они не станут закрываться. 100% им надо делать задел. Нам нужно выступить достойно".

Арбитр

Судить встречу будет швейцарский арбитр Сандро Шерер.