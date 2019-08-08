ЦСКА - Заря: видеообзор матча Лиги Европы

Луганчане продолжают борьбу в квалификации турнира.

В четверг, 8 августа, на стадионе "Васил Левски" в Софии состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между местным ЦСКА и луганской "Зарей".

Лига Европы, квалификация, третий раунд

ЦСКА - Заря - 1:1

Голы: Эвандро, 13 - Юрченко, 45 (с пенальти)

ЦСКА: Черняускас, Занев, Томас, Альбентоса, Джеферсон (Соломон, 77), Малинов, Бикел, Туритсов (Фаббрини, 63), Эвандро (Кэри, 83), Родригеш, Соу

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня (Арвеладзе), Лунев (Леднев, 66), Юрченко (Русин, 66), Будковский, Хомченовский

Предупреждения: Бикел, Малинов, Фаббрини — Тымчик, Абу Ханна

Обзор матча

Полный матч

Напомним, в прошлом раунде квалификации ЛЕ украинцы прошли черногорскую "Будучность". В гостях луганчане фактически закрыли вопрос, оформив победу со счетом 3:1. В Запорожье подопечные Скрипника победили более скромно - 1:0, да еще и имея преимущество после двух удалений у черногорцев.

ЦСКА летом сменил главного тренера - команду принял Любко Петрович. "Армейцы" уже преодолели два этапа отбора ЛЕ. Болгары прошли черногорский "Титоград" (4:0, 0:0), а затем в серии пенальти одолели хорватский "Осиек" (1:0, 0:1 и 4:3 по пенальти).