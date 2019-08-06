ЦСКА - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Луганский клуб продолжает борьбу в квалификации еврокубка.

8 августа луганская "Заря" проведет свой первый матч в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы. В Софии на стадионе "Васил Левски" луганчане встретятся с местным ЦСКА.

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Подопечные Виктора Скрипника во втором раунде квалификации сумели пройти черногорскую "Будучность", сумев одержать две победы - 3:1 на выезде и 1:0 дома.

Букмекеры считают, что "Заре" будет довольно сложно обыграть соперника на выезде.

На победу луганчан в первой игре букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничейный результат - 3,10, а на домашний триумф "армейцев" - 2,48.

Что касается шансов команд на выход в плей-офф квалификации, то букмекеры больше верят в успех "Зари" и предлагают поставить на украинцев с коэффициентом 1,42, а на ЦСКА - с коэффициентом 2,87.

Поединок ЦСКА - "Заря" в четверг, 8 августа, в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Начало - в 20:30.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, с кем "Заря" может встретиться в плей-офф квалификации Лиги Европы.