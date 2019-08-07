ЦСКА - Заря: где смотреть матч Лиги Европы

Луганский клуб в рамках третьего раунда квалификации сыграет в Болгарии.

8 августа на стадионе "Васил Левски" в Софии пройдет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между местным ЦСКА и луганской "Зарей".

Матч начнется в 20:30 по киевскому времени.

В прямом эфире транслировать поединок ЦСКА и "Зари" будет телеканал УНИАН. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

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Напомним, "Заря" прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучность" (3:1 и 1:0).

В то же время ЦСКА преодолел уже два этапа отбора. Болгарские "армейцы" прошли черногорский "Титоград" (4:0, 0:0), а затем в серии пенальти одолели хорватский "Осиек" (1:0, 0:1 и 4:3 по пенальти).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.