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ЦСКА - Заря: где смотреть матч Лиги Европы

15:24, 07 августа 2019
Футбол
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Заре предстоит пройти очередной раунд квалификаци / фото: ФК Заря

8 августа на стадионе "Васил Левски" в Софии пройдет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между местным ЦСКА и луганской "Зарей".

Матч начнется в 20:30 по киевскому времени.

В прямом эфире транслировать поединок ЦСКА и "Зари" будет телеканал УНИАН. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

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Напомним, "Заря" прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучность" (3:1 и 1:0).

В то же время ЦСКА преодолел уже два этапа отбора. Болгарские "армейцы" прошли черногорский "Титоград" (4:0, 0:0), а затем в серии пенальти одолели хорватский "Осиек" (1:0, 0:1 и 4:3 по пенальти).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.

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Теги: #Лига Европы#Заря